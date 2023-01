Lương tháng của binh nhất Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 800 USD năm 2023

Photo : Getty Images Bank

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 5/1 đã công bố những thay đổi về công tác nghiệp vụ của Bộ. Một trong những nội dung gây chú ý gồm có lương tháng của binh sĩ nghĩa vụ bậc cao nhất (binh nhất) lên 1 triệu won (790 USD)/tháng để đảm bảo mức thù lao và đãi ngộ xứng đáng với công lao thực hiện nghĩa vụ của binh lính.Đây là mức lương tăng 48% so với năm ngoái là 676.000 won (530 USD). Bộ Quốc phòng có kế hoạch sẽ tiếp tục tăng dần mức lương này lên 1,5 triệu won (1.180 USD) vào năm 2025.Các bậc hàm thấp hơn như binh nhì thứ, binh nhì, binh nhất thứ của năm 2022 lần lượt là 600.000 won (470 USD), 680.000 won (535 USD) và 800.000 won (630 USD), tăng khoảng 100.000-200.000 won (80-160 USD) so với năm trước.Thêm vào đó, trong năm 2023, Bộ cũng dự kiến sẽ cải tạo phòng sinh hoạt binh lính từ 9 người/phòng sang 2 người/phòng hoặc 4 người/phòng, xây thêm nhà vệ sinh và nhà tắm trong phòng sinh hoạt, bắt đầu từ 54 tòa nhà sinh hoạt của những đơn vị tuyến đầu.Tiền thù lao cho quân đội dự bị tham gia huấn luyện cũng sẽ tăng thành 82.000 won (64,5 USD), cao hơn 30% so với năm ngoái là 62.000 won (50 USD).Việc tăng lương tháng của binh nhất là một trong những cam kết khi còn tranh cử của Tổng thống Yoon Suk-yeol.