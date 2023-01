24 doanh nghiệp Hàn Quốc quay trở về nước kinh doanh vào năm 2022

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 5/1 công bố số liệu thống kê tình hình những doanh nghiệp đặt nhà máy tại nước ngoài trở về trong năm 2022. Theo đó, có tới 24 doanh nghiệp về nước, giảm hai doanh nghiệp so với năm 2021, nhưng vẫn giữ mức cao thứ hai từ trước đến nay.Doanh nghiệp quay trở về nước là những doanh nghiệp thu hồi hoặc giảm quy mô nhà máy ở nước ngoài và trở về Hàn Quốc. Kể từ khi Luật hỗ trợ doanh nghiệp về nước chính thức có hiệu lực vào năm 2014 cho đến nay, có 126 doanh nghiệp đã hồi hương.Quy mô kế hoạch đầu tư vào các doanh nghiệp này là khoảng 1.100 tỷ won (866 triệu USD), tăng 40% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tổng số lao động mà các doanh nghiệp này tuyển dụng đã giảm so với năm trước.Số doanh nghiệp quay trở về từ Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất với 15 doanh nghiệp, theo sau đó là từ Việt Nam với 4 doanh nghiệp.Lý do chính của việc hồi hương là vì giá sản xuất ở nước ngoài tăng trong khi công việc làm ăn không được suôn sẻ, và thị trường tại Hàn Quốc lại đang phát triển.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc dự kiến sẽ cùng với các cơ quan liên quan như Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức các buổi hội thảo để thu hút doanh nghiệp về nước và dùng tiền trợ cấp đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp hồi hương được ổn định.