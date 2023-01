Ủy ban điều tra đặc biệt không đề nghị bắt giam Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul liên quan tới thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia quyết định không đề nghị lệnh bắt giam đối với Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Seoul Kim Kwang-ho, dự kiến sẽ bàn giao hồ sơ điều tra cho Viện Kiểm sát vào tuần sau.Giải thích về lý do không đề nghị bắt giam ông Kim, Ủy ban điều tra đặc biệt cho biết trên cương vị Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul, ông Kim ít có khả năng dự doán được nguy cơ xảy ra sự cố so với lãnh đạo Cảnh sát phụ trách trực tiếp khu vực Itaewon, và ông này chỉ biết về việc xảy ra thảm họa vào lúc 11 giờ 30 phút đêm ngày 29/10. Để truy cứu trách nhiệm của ông Kim tội sai sót trong công việc gây chết người thì cần phải xem xét về các nghĩa vụ cụ thể, khả năng dự báo được sự cố, khả năng né tránh. Tuy nhiên, càng lên cấp cao hơn thì tính cụ thể và mối tương quan trực tiếp tới sự cố sẽ càng giảm đi.Ngoài ông Kim, Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ bàn giao hồ sơ điều tra ba quan chức khác, trong đó có Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy quận Yongsan (Seoul) Choi Seong-beom cho Viện Kiểm sát vào tuần sau mà không đề nghị lệnh bắt giam.Đối với Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun, Ủy ban điều tra đặc biệt cho rằng là lãnh đạo cấp cao nhất của cơ quan này, ông Yoon không có nghĩa vụ pháp lý phải trực tiếp chỉ huy, giám sát công việc của các Sở Cảnh sát cấp dưới, nên khó truy cứu trách nhiệm đối với ông Yoon.Mặt khác, Ủy ban điều tra đặc biệt cho biết sẽ ra kết luận trong thời gian sớm nhất đối với các quan chức Bộ Hành chính và an toàn và chính quyền thành phố Seoul. Hiện tại, Ủy ban đã kết luận sơ bộ rằng không thể truy cứu trách nhiệm đối với các ban ngành cấp trên, chỉ dừng lại ở quận Yongsan. Theo đó, Ủy ban này đang chuẩn bị hoàn tất quá trình điều tra mà không chĩa "mũi giáo" tới các cơ quan cấp trên.