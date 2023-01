Doanh thu mua bán tác phẩm mỹ thuật Hàn Quốc vượt 1.000 tỷ won, mức cao nhất lịch sử

Photo : YONHAP News

Theo kết quả cuộc khảo sát ước tính quy mô thị trường mỹ thuật năm 2022 do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc và Trung tâm hỗ trợ kinh doanh nghệ thuật (KAMS) thực hiện, thị trường mỹ thuật Hàn Quốc năm 2022 đã ghi nhận mức tăng trưởng cao kỷ lục.Mặc dù kinh tế thế giới bị suy thoái vì dịch COVID-19, nhưng doanh thu mua bán tác phẩm mỹ thuật của Hàn Quốc là 1.037,7 tỷ won (816,4 triệu USD), tăng 37,2% tức 756,3 tỷ won (594,9 triệu USD) so với năm 2021, lần đầu tiên đạt mức trên 1.000 tỷ won.Xét theo từng hạng mục, các phiên mua bán tại hội chợ triển lãm nghệ thuật và phòng trưng bày nghệ thuật tăng, ngược lại, mua bán thông qua đấu giá lại có xu hướng giảm.Cụ thể, doanh thu hội chợ triển lãm nghệ thuật năm 2022 là 302 tỷ won (237,8 triệu USD), tăng 59,8% so với năm trước đó là 188,9 tỷ won (148,8 triệu USD).Số lượng người tham gia các hội chợ năm 2022 là 875.000 người, tăng hơn 100.000 người, tức 13,1% so với năm 2021. Thị trường mỹ thuật tại Hàn Quốc khởi sắc được cho là một tác động từ việc dỡ bỏ các quy định giãn cách xã hội trong thời kỳ COVID-19.Doanh thu mua bán tác phẩm tại phòng trưng bày nghệ thuật năm 2022 là 502,2 tỷ won (395,7 triệu USD), tăng 59,8% so với năm 2021.Trong khi đó, doanh thu mua bán qua đấu giá năm ngoái là 233,5 tỷ won (184 triệu USD), giảm 30,9% so với năm 2021.Được biết, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc có kế hoạch sẽ quan tâm hơn vào chính sách đối với các hội chợ triển lãm nghệ thuật trong nước, và cũng sẽ tích cực hỗ trợ các tác giả và phòng trưng bày nghệ thuật Hàn Quốc tiến ra thị trường thế giới như lên kế hoạch và tham gia hội chợ triển lãm quốc tế.