Người nhập cảnh từ Hong Kong và Ma Cao vào Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 7/1, tất cả những hành khách lên chuyến bay từ Hong Kong và Ma Cao đến Hàn Quốc thì trước khi lên máy bay sẽ phải xét nghiệm COVID-19 rồi cập nhật giấy xác nhận âm tính lên Hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch (Q-Code).Như vậy, những người nhập cảnh từ Hong Kong và Ma Cao bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh loại dùng cho chuyên gia trong vòng 24 tiếng, hoặc xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR) trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Tuy nhiên, những đối tượng này sẽ không phải xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh.Trước đó, bắt đầu từ ngày 5/1, quy định trên đã được áp dụng cho những hành khách lên máy bay xuất phát từ Trung Quốc sang Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn trước sự du nhập của những ca dương tính. Biện pháp siết chặt phòng dịch này còn được cho là có hiệu quả giúp những người nước ngoài cư trú ngắn hạn hủy lịch trình tới Hàn Quốc.Cơ quan phòng dịch trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1 cho biết do Trung Quốc đã dừng công bố số liệu thống kê về tình hình số ca nhiễm COVID-19, nên Hàn Quốc đang siết chặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn với người nhập cảnh từ Trung Quốc so với Hong Kong và Ma Cao. Chính phủ sẽ tiếp tục cân nhắc xem có cần thiết phải áp đặt biện pháp phòng dịch thêm với Hong Kong và Ma Cao hay không.Tính đến 0 giờ ngày 6/1, đã có 268 người nước ngoài cư trú ngắn hạn trong số 1.247 người nhập cảnh từ Trung Quốc đã làm xét nghiệm PCR. Trong số đó có 35 người ra kết quả dương tính với COVID-19.