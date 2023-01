Mỹ khẳng định sở hữu năng lực tình báo trong việc thăm dò động thái của máy bay không người lái miền Bắc

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Rider trong buổi họp báo ngày 5/1 (giờ địa phương) đã tái khẳng định lập trường đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc.Ông Rider nhấn mạnh Mỹ vẫn luôn giữ cam kết về việc hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác trong khu vực về việc đảm bảo ổn định, an ninh khu vực trước mối đe dọa của miền Bắc. Một khi các mối đe dọa này vẫn còn tồn tại thì Washington sẽ vẫn tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và Chính phủ Seoul.Bên cạnh đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc một mặt khẳng định không thể tiết lộ các thông tin cụ thể về việc Mỹ có thăm dò được động thái khiêu khích của máy bay không người lái miền Bắc thời điểm đó hay không, mặt khác khẳng định Washington đang sở hữu năng lực tình báo về tổng thể trong khu vực.Vào ngày 26/12 năm ngoái (giờ Hàn Quốc), 5 chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên đã xâm nhập vào phía dưới đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL), trong đó có một chiếc đã bay đến tận phía Bắc vùng cấm bay (P-73), được thiết lập trong khoảng bán kính 3,7 km xung quanh khu vực Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan (Seoul). Quân đội Hàn Quốc đã xuất kích máy bay chiến đấu, nhưng không thể bắn rơi thiết bị này.Bên cạnh đó, người phát ngôn Rider cho biết Mỹ vẫn tiếp tục lo ngại về những phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un về việc gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân sở hữu theo cấp số nhân. Ông Rider cho rằng những lời lẽ và hành động này đang khiến cho tình hình trong khu vực bất ổn. Ông nhấn mạnh trọng tâm của Washington là tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc, nhằm đảm bảo một Ấn Độ-Thái Bình Dương ổn định, an toàn, tự do và mở cửa.Người phát ngôn Rider cũng đề cập đến việc Chính phủ Mỹ vẫn luôn mở cánh cửa đối thoại với Bắc Triều Tiên, song miền Bắc hiện vẫn không lựa chọn con đường đối thoại.