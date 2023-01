Lợi nhuận kinh doanh quý IV năm 2022 của điện tử Samsung giảm 69%

Photo : YONHAP News

Công ty điện tử Samsung ngày 6/1 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý IV năm 2022 đạt 4.300 tỷ won (3,4 tỷ USD), giảm 69% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu quý IV năm 2022 cũng giảm 60,37% so với quý III cùng năm.Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, tức quý III năm 2014 (4.060 tỷ won), kết quả kinh doanh của Samsung bị rơi xuống mức dưới 5.000 tỷ won.Trong khi đó, doanh thu của hãng trong quý IV năm 2022 là 70.000 tỷ won (55,3 tỷ USD), giảm 8,58% so với cùng kỳ năm 2021.Điện tử Samsung phân tích tình hình kinh tế đình trệ đã khiến thị trường đối ngoại không được ổn định trong thời gian dài, nhu cầu chip nhớ (memory) cũng dậm chân tại chỗ, khiến việc mua bán điện thoại thông minh cũng gặp khó khăn. Ngoài ra, lợi nhuận ngành đồ điện gia dụng đi xuống là hệ quả của nhu cầu thị trường giảm và gánh nặng giá sản xuất tăng.Tuy nhiên, doanh thu của Samsung cả năm 2022 đạt 301.770 tỷ won (238,57 tỷ USD), tăng 7,93% so với một năm trước đó, đạt mức cao nhất từ trước đến nay và lần đầu vượt ngưỡng 300.000 tỷ won (236 tỷ USD). Lý do là nhờ lĩnh vực chíp bán dẫn khởi sắc trong nửa đầu năm 2022.Ngược lại, lợi nhuận kinh doanh cả năm 2022 của công ty là 43.300 tỷ won (34,22 tỷ USD), giảm 16% so với năm 2021.