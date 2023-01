Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ hôm 5/1 (giờ địa phương) đã tổ chức hội thảo trực tuyến về vai trò lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Tại đây, Giám đốc Chương trình châu Á tại Trung tâm Wilson của Mỹ Sue Mi Terry đã dự đoán cho dù Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un gặp bất trắc thì thể chế miền Bắc sẽ không có dấu hiệu bấp bênh hay sụp đổ, vì có khả năng cao quyền lực sẽ được truyền lại cho em gái Chủ tịch Kim là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong.Bà Terry giải thích phải đến năm 2030 thì người con cả của ông Kim Jong-un mới đến độ tuổi thành niên. Nếu ông Kim qua đời sau đó vài năm thì cũng có thể một trong ba người con sẽ thừa kế quyền lực. Theo bà, vấn đề thừa kế chính là mối trắc trở trong thể chế Bình Nhưỡng. Tức trường hợp nước này bất ổn là do vấn đề kế thừa quyền lực chứ không phải do cuộc đảo chính hay nổi dậy của người dân.Thêm vào đó, nhà nghiên cứu tiền nhiệm Bruce Klingner thuộc Viện Nghiên cứu The Heritage Foundation bổ sung thêm, Chủ tịch Kim Jong-un không còn đối thủ chính hoặc đảng đối lập, vì thế cho dù ông đột tử đi nữa thì nước này cũng sẽ được truyền lại một cách có trật tự cho người thừa kế tiếp theo và sẽ không có thay đổi trong chính sách.Giáo sư chương trình cao học trường Đại học Yonsei tại Hàn Quốc John Delury đã đề cập đến vai trò của phụ nữ như phu nhân Chủ tịch là bà Ri Sol-ju, Ngoại trưởng Choe Sun-hui, thêm cả sự xuất hiện trước báo giới của cô con gái Kim Ju-ae. Ông Delury cho rằng trong xã hội gia trưởng như miền Bắc, sự nổi lên của phụ nữ sẽ không phải mối đe dọa về chính trị đối với Chủ tịch Kim, lý do là nữ giới vẫn còn bị giới hạn trong chức vị tại đất nước này.Tuy nhiên, giống như việc Chủ tịch Kim không phải con cả nhưng vẫn leo lên vị trí số một trong hàng thừa kế vì có năng lực, chuyên gia Delury không loại trừ khả năng con gái thứ hai Kim Ju-ae có thể là một trong các ứng cử viên sáng giá của chiếc ghế quyền lực nếu cô con gái này chứng minh được năng lực của mình.Ông Delury còn suy luận việc Chủ tịch Kim đưa con gái Kim Ju-ae ra mắt báo giới với những lý do như: nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng không có con trai như báo giới đưa tin, hoặc ông Kim muốn bảo vệ con trai, hoặc con gái Kim Ju-ae tài giỏi hơn con trai.