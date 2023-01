Giá các mặt hàng cúng lễ tổ tiên dịp Tết Nguyên đán tăng 3,7% so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trung tâm giám sát giá cả thuộc Hội đồng các tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc ngày 6/1 đã công bố kết quả điều tra giá cả của 25 mặt hàng dùng để cúng lễ tổ tiên trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới tại 90 chợ đầu mối truyền thống và các đơn vị phân phối ở 25 quận tại thủ đô Seoul, được tiến hành trong hai ngày 2-3/1.Theo đó, chi phí bình quân để mua các mặt hàng cúng lễ gia tiên dịp Tết Nguyên đán cho hộ gia đình 4 thành viên là 294.338 won (232,09 USD) tăng 3,7% so với mức 283.923 (223,88 USD) của đợt điều tra lần 1 vào dịp Tết năm ngoái.Xét theo từng loại hình phân phối, giá mua bình quân tại chợ đầu mối truyền thống là thấp nhất với 240.488 won (189,58 USD), tiếp đến là tại siêu thị bình dân với 244.763 (193,03 USD), siêu thị lớn là 284.818 won (224,11 USD), siêu thị theo kiểu doanh nghiệp là 287.357 won (226,71 USD) và trung tâm thương mại là 468,084 won (369,27 USD).So với siêu thị lớn, tại chợ đầu mối truyền thống thì giá các mặt hàng thủy sản rẻ hơn 29,5%, rau màu rẻ hơn 26%, các loại thịt rẻ hơn 19,5%. Tuy nhiên, trái cây và các thực phẩm chế biến sẵn lại đắt hơn lần lượt 0,5% và 15%.Xét theo từng mặt hàng, giá dầu ăn thực vật, cá đù vàng nhỏ và bột mỳ lại tăng mạnh lần lượt 28%, 22,6% và 21,6% so với năm ngoái; trong khi đó hồng khô, hồng giòn và lê giảm lần lượt 18,5%, 17,1% và 12,2% so với một năm trước.Hội đồng các tổ chức người tiêu dùng nhấn mạnh Chính phủ cần phải có chính sách ổn định giá của các mặt hàng tăng giá mạnh như táo, thịt lợn và cá đù, đều là những mặt hàng nằm trong 16 mặt hàng tiêu thụ mạnh đặc biệt vào dịp Tết.