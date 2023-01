Chính giới mâu thuẫn gay gắt về trách nhiệm trong vụ máy bay không người lái miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng việc phe cầm quyền chỉ trích Chính phủ đương nhiệm không có năng lực trong vấn đề quản lý an ninh là đang tự "nhổ nước bọt vào mặt mình", khi mà Chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in đã không hề hay biết rằng máy bay không người lái của miền Bắc đã có tới 37 ngày quần thảo, xâm phạm không phận Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2017.Thêm vào đó, đảng cầm quyền đã trực tiếp lên án nghị sĩ Kim Byung-joo của đảng Dân chủ đồng hành, người đã lần đầu đề cập tới khả năng máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay, trong khi quân đội mới chỉ đưa ra kết luận cuối cùng về hành tung của máy bay miền Bắc vào ngày 3/1.Đặc biệt, nghị sĩ Shin Won-sik, vốn xuất thân là tướng ba sao, thuộc đảng Sức mạnh quốc dân còn đưa ra khả năng liệu rằng đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang tự thú về việc đảng này trao đổi thông đồng với Bắc Triều Tiên.Đáp lại, Nghị sĩ Kim Byung-joo khẳng định nếu theo nội dung báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tại Quốc hội, thì việc xác định máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay là có thể thực hiện được chỉ trong vòng 30 phút. Việc phe cầm quyền quy kết cho đảng đối lập thông đồng với miền Bắc là điều hết sức vô lý.Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng đảng cầm quyền đang vừa ăn cắp vừa la làng, giăng một cái bẫy hèn hạ đã lỗi thời. Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-geun lên tiếng chỉ trích những người thiếu trách nhiệm, gây ra lổ hỗng chí mạng trong bảo đảm an ninh quốc gia.Đặc biệt, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gây chia rẽ lòng dân trong vụ việc về vấn đề an ninh lần này, hối thúc Nội các và Văn phòng Tổng thống cải tổ toàn diện.