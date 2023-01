Hàn Quốc cân nhắc tổng hợp tình hình để ra quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/1, Hàn Quốc ghi nhận 19.106 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 27.000 ca so với một ngày trước. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 63 ngày, xét riêng số liệu công bố trong các ngày thứ Hai. Thêm 35 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 32.625 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,11%.Chính phủ cho biết sẽ điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín thành mức khuyến nghị, nếu hơn hai trong số 4 chỉ số phòng dịch đáp ứng tiêu chuẩn.Việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ được thảo luận tại Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia trong tuần sau, và được Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu số ca nhiễm mới tiếp tục xu thế giảm thêm một tuần nữa, Ủy ban có khả năng sẽ sớm đưa ra quyết định điều chỉnh quy định đeo khẩu trang trước Tết Nguyên đán.Tuy nhiên, sự gia tăng số ca nhiễm nhập cảnh từ Trung Quốc đang trở thành biến số. Tính đến ngày 7/1, có tới 14,8% số ca nhiễm là người cư trú ngắn hạn nhập cảnh từ Trung Quốc. Riêng trong ngày 8/1, có tổng cộng 900 người nhập cảnh từ Trung Quốc, trong đó có 180 trường hợp có visa cư trú ngắn hạn được xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, phát hiện 7 ca mắc.Thêm vào đó, số ca bệnh nặng cũng vẫn đang ở mốc 500 ca; tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 cải tiến ở nhóm người cao tuổi mới chỉ đạt 31%, chưa chạm mốc mục tiêu 50% mà Chính phủ đề ra.Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình ở nước ngoài và các biến thể mới để đưa ra quyết định điều chỉnh về quy định đeo khẩu trang trong không gian kín.