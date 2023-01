Số cửa hàng cà phê và đồ uống tại Hàn Quốc năm 2022 xấp xỉ 100.000 quán

Photo : KBS News

Theo số liệu của Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) công bố ngày 9/1, số cửa hàng cà phê và đồ uống tính đến cuối năm 2022 đạt mức cao là 99.000 quán, tăng 17,4% so với cuối năm 2021.Trong năm 2022, số quán ăn kinh doanh món Hàn Quốc dẫn đầu với 362.000 quán, theo sau là cửa hàng cà phê và đồ uống. Vào cuối năm 2021, số quán cà phê và nước uống là 84.000 quán, tiếp theo làcửa hàng gà rán (76.000 quán).Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng thì cửa hàng cà phê và nước uống đứng vị trí thứ nhất với mức tăng 50.000 quán (102,1%) so với 4 năm trước (cuối năm 2018). Theo sau đó là nhà hàng món Tây với 80,9%, nhà hàng món Nhật chiếm 76,4%, món Trung là 43,7%.Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu cà phê trong 11 tháng đầu của năm 2022 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục chưa từng có là 1,19 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2021, lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.