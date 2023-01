Ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Photo : KBS News

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc thử sức với ngành công nghiệp vũ trụ khi mà những rào cản đã phần nào được tháo gỡ nhờ đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc vẫn chỉ ở giai đoạn khởi đầu, vẫn còn nhiều bài toán cần phải giải quyết để có được năng lực cạnh tranh.Một tên lửa cỡ nhỏ đang lơ lửng trên không trung ở độ cao 10m. Công nghệ then chốt giúp tên lửa có thể điều khiển tư thế để cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng chính là "lơ lửng", tức bay tại chỗ.Doanh nghiệp phát triển ra tên lửa này đã dùng tên lửa tái sử dụng, đang chuẩn bị để ra mắt dịch vụ phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào năm tới. Một người trong nhóm phát triển tên lửa cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu phóng tên lửa nhỏ nhất trên thế giới lên quỹ đạo, trong bối cảnh nhu cầu đưa các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo vệ tinh nhân tạo gia tăng.Sau khi Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển mang tên Nuri, các doanh nghiệp trong nước cũng nhanh chóng thúc đẩy các bước đi hòng chiếm thế thượng phong trên thị trường. Để giảm bớt chi phí phóng về mặt thiên văn học, các doanh nghiệp nỗ lực đạt được các thành quả trong việc dùng tên lửa tái sử dụng hay phát triển động cơ lai (hybrid).Chính phủ Seoul đang có kế hoạch mở ra một thời đại "SpaceX phiên bản Hàn Quốc", với sự tham gia của các doanh nghiệp tư vào các dự án phát triển tên lửa thế hệ mới.Song rào cản lớn nhất chính là Hàn Quốc vẫn còn là "thị trường nhỏ". Thị trường vũ trụ thế giới được thay đổi lại tập trung vào khối tư nhân hiện có quy mô vượt quá 400.000 tỷ won (321,2 tỷ USD). Trong khi đó, quy mô ngành công nghiệp vũ trụ trong nước chưa bằng 1% của thế giới. Do thiếu nền tảng nên Hàn Quốc phải nhập hầu như toàn bộ các vật liệu và thiết bị trọng tâm.Đại diện doanh nghiệp phát triển tên lửa cho biết Hàn Quốc hiện đang phải nhập khẩu toàn bộ các công nghệ và vật liệu như sợi carbon nhẹ hay vật liệu chịu nhiệt cao. Do đó, nếu có sự đầu tư đúng đắn vào lĩnh vực vật liệu liên quan tới công nghệ vũ trụ thì sẽ giúp ích rất lớn cho việc phát triển tên lửa có sức cạnh tranh cao hơn.Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch sẽ nâng gấp đôi ngân sách phát triển vũ trụ trong vòng 5 năm tới, nhằm tăng tỷ trọng ngành công nghiệp vũ trụ trong nước lên mức 10% của thế giới.Tuy nhiên, nếu so với Mỹ và Trung Quốc thì đầu tư của Hàn Quốc và ngành công nghiệp vũ trụ vẫn còn ở mức rất thấp. Do đó, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ do khối tư nhân dẫn dắt.