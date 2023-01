Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/1 đã công bố báo cáo xu hướng kinh tế tháng 1, nhận định tình hình trì trệ trong xuất khẩu của Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng đã thực sự dẫn đến sự đi xuống của nền kinh tế trọng tâm là sản xuất.KDI đã từng đánh giá nền kinh tế có khả năng đình trệ qua các báo cáo trước đó vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Trong đầu năm nay, cơ quan này đã nâng từ "có khả năng" lên mức "chính thức công nhận" về nền kinh tế trì trệ.Tổng phụ trách dự đoán kinh tế KDI Chon So-ra giải thích lý do là vì xuất khẩu chíp bán dẫn dậm chân tại chỗ khiến nền kinh tế ngành chế tạo liên tục xuống dốc. Bên cạnh đó, dù vẫn cần được xem xét thêm, song xét theo tình hình hiện tại thì nền kinh tế ngành dịch vụ có thể cũng sẽ đồng cảnh ngộ với sản xuất.Xuất khẩu Hàn Quốc trong tháng 12/2022 giảm 9,5% so với một năm trước đó và tiếp tục đà giảm cùng với tháng 11 là -14%. Đặc biệt, xuất khẩu chất bán dẫn tháng 11 giảm 29,9%, tháng 12 giảm 29,1% so với tháng trước đó.Viện Nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cho rằng ảnh hưởng của lãi suất cao trong và ngoài nước đã lan dần vào nền kinh tế thực, khả năng cao sẽ làm tình hình nền kinh tế thêm nghiêm trọng.