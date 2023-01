Chi phí bàn cúng Tết Nguyên đán Hàn Quốc tăng 5,8% so với năm trước

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu giá cả Hàn Quốc (KPRC) ngày 9/1 đã công bố kết quả khảo sát giá cả của 29 loại nguyên liệu món ăn cúng lễ Tết như trái cây, các loại hạt, rau củ, tiến hành ở 8 chợ đầu mối truyền thống tại 6 thành phố lớn trên toàn quốc trong hai ngày 5-6/1.Theo đó, chi phí bàn cúng Tết của một gia đình 4 người là 254.300 won (204,4 USD), tăng 14.010 won (5,8%) so với năm 2022. 22 mặt hàng bao gồm táo hoặc cá đù có xu hướng tăng, trong khi 6 mặt hàng như lê và hồng khô lại có xu hướng giảm.Cụ thể, bất chấp sản lượng táo tăng nhưng các quả có chất lượng cao được đưa vào mua bán, nên giá một bịch 5 quả táo là 15.940 won (12,81 USD) tức tăng 8,5%. Lượng mua bán lê giảm vào đợt Tết Trung thu Chuseok khiến lượng hàng tồn kho tại các chợ tăng, nên giá lê giảm 18.130 won (14,58 USD)/bịch 5 quả, tức tăng 10,5%.Giá táo tàu là 7.880 won (6,34 USD)/400g, tăng 4% so với năm ngoái. Trái lại, giá hạt dẻ tươi và hồng khô lần lượt là 8.130 won (6,54 USD)/1kg và 11.130 won (8,95 USD)/hộp 10 quả, giảm 7,1% và 24,6% so với năm 2022.Toàn bộ giá rau củ tăng do hậu quả của thời tiết rét đậm và tuyết rơi nhiều khiến sản lượng giảm. Rau chân vịt được bán với giá 3.190 won (2,56 USD)/400g, nhảy vọt tận 40,5% so với năm 2022. Bên cạnh đó, dương xỉ là 3.440 won (2,76 USD), tăng 6,5% so với năm ngoái. Chi phí mua cho 1 kg hành baro là 2.900 won (2,33 USD), leo thang tận 25% so với năm 2022. Ngược lại, giá bí ngòi còn 2.080 won (1,67 USD), giảm 7,1%.Nhu cầu thịt gà tăng vì nhiều lý do như thiếu nguồn cung vì phát sinh dịch cúm gia cầm, việc phục vụ bữa ăn tại trường và ăn ngoài tăng, người dân ăn nhiều gà rán vào mùa Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup đã dẫn đến sự leo thang của giá thịt gà.Giá ba con gà sống (3kg) là 22.320 won (17,94 USD), tăng 24,5% so với năm 2022. Trứng gà cũng tăng lên thành 7.160 won (5,76 USD)/vỉ, cao hơn năm ngoái 6,4%.Xét về thịt bò dùng để nấu canh, thịt ba chỉ bò (400g) và thịt bò xiên (600g) lần lượt là 19.750 won (15,88 USD) và 27.630 won (22,21 USD), tăng 9,2% và 6,8% so với năm trước. Thịt nạc vai dùng làm món thịt luộc là 21.850 won (17,56 USD)/1kg, tăng 15,7%.Về thủy sản, cá đù và cá minh thái khô giá 5.320 won (4,28 USD)/con, tăng lần lượt 18,8% và 1,9%.Giá bột mỳ cũng tăng dưới ảnh hưởng của giá lúa mì thế giới leo thang, đạt 5.490 won (4,41 USD)/3kg, tăng 41,9% so với năm 2022.Trung tâm nghiên cứu giá cả Hàn Quốc cho biết mặc dù Chính phủ đang xúc tiến các chính sách cung cấp ổn định mặt hàng liên quan đến Tết, nhưng Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm, giá trứng, thịt và thực phẩm chế biến vốn hiện đã tăng cao, từ đó cho thấy khó mà đạt được hiệu quả bình ổn giá tiêu dùng cảm nhận thực tế.