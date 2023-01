Photo : YONHAP News

Trong tình hình Chính phủ Hàn Quốc xem xét căn cứ dừng hiệu lực Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, một tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc là "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên" ngày 9/1 cho biết dự định sẽ sớm rải truyền đơn bằng máy bay không người lái (drone).Thông qua báo chí, Chủ tịch Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak đã đề cập đến vụ việc drone của miền Bắc xâm phạm không phận miền Nam vào ngày 26/12 và cho biết đang chuẩn bị cho kế hoạch thả truyền đơn.Ông Park giải thích Hàn Quốc sử dụng máy bay drone thay cho khinh khí cầu quảng cáo vì các luồng gió lạnh mùa đông đang thổi vào từ phía Bắc về miền Nam. Ông cho rằng máy bay drone có thể thả truyền đơn chính xác xuống khu vực mong muốn bất kể có gió hay không và dự kiến sẽ nhanh chóng tiến hành trong thời gian sớm nhất.Chủ tịch Park Sang-hak cho biết thêm tổ chức này cũng đã từng gửi truyền đơn sang Bình Nhưỡng bằng drone vào tháng 4/2020.Ngoài ra, Chủ tịch Park đã bác bỏ bài phát biểu của Văn phòng Tổng thống cho biết đã trao đổi với quan chức của các tổ chức dân sự như Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên và luôn mở ra cánh cửa đối thoại với các tổ chức liên quan đến miền Bắc. Ông cho rằng Văn phòng Tổng thống đang "nói một đằng, làm một nẻo".Cụ thể, trong cuộc trao đổi với Văn phòng Tổng thống vào tháng 6/2022, Chủ tịch Park đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rải truyền đơn vào Bắc Triều Tiên, kêu gọi Chính phủ hỗ trợ người tị nạn miền Bắc xây dựng cuộc sống ổn định, bảo vệ và hỗ trợ các tổ chức nhân quyền Bắc Triều Tiên, ra mắt Quỹ nhân quyền miền Bắc. Tuy nhiên, Chính phủ không những không hề có hành động hỗ trợ nào, mà còn yêu cầu hạn chế rải truyền đơn. Điều này đã làm ông Park Sang-hak mất thiện cảm đối với Chính phủ.Trước đó vào ngày 4/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra chỉ thị xem xét dừng hiệu lực Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 nếu Bắc Triều Tiên xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa, sau vụ nước này xâm phạm không phận của miền Nam bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 12 vừa rồi. Nếu thỏa thuận này mất hiệu lực thì các tổ chức người tị nạn miền Bắc có thể rải truyền đơn gần đường ranh giới quân sự liên Triều mà không bị xử phạt.Theo Luật Phát triển quan hệ liên Triều, người rải truyền đơn sẽ bị kết án dưới 3 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won (24.000 USD).