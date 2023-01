Quốc hội bất ngờ tháo dỡ các tác phẩm châm biếm chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol gây tranh cãi

Photo : KBS News

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành và 12 nghị sĩ tự do đã đồng xúc tiến trưng bày các bức họa châm biếm về Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trên tại Quốc hội từ ngày 9/1, song vào rạng sáng ngày khai mạc, Ban Thư ký quốc hội đã bất ngờ dẹp bỏ các tác phẩm này.Các tác phẩm dự kiến được trưng bày là 80 bức họa châm biếm về chính trị của hơn 30 họa sĩ, trong đó bao gồm bức họa chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng phu nhân Kim Keon-hee.Trước đó, Ban Thư ký Quốc hội đã ba lần gửi công văn cho Văn phòng các nghị sĩ chủ quản đợt trưng bày, đề nghị các nghị sĩ này tự dỡ bỏ các tác phẩm, với lý do theo quy định nội bộ của Quốc hội là giới hạn sử dụng không gian trưng bày trong trường hợp xâm phạm quyền lợi như phỉ báng một cá nhân hay đoàn thể nhất định nào. Phía ban tổ chức đã không chấp thuận yêu cầu nên Ban Thư ký Quốc hội đã cưỡng chế dỡ bỏ.Chủ tịch Ban Thư ký Quốc hội Lee Kwang-jae bày tỏ lấy làm tiếc vì đã không có sự trao đổi đầy đủ với các nghị sĩ đứng ra tổ chức buổi trưng bày.Phe đối lập lên tiếng chỉ trích Quốc hội đã chà đạp lên sự tự do biểu đạt, đồng thời yêu cầu phục hồi lại nguyên trạng các tác phẩm đã tháo dỡ. Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã lên án các nghị sĩ phe đối lập, cho rằng hành động trên là hòng trả đũa cho cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, và là hành vi phá hủy tinh thần của Hiến pháp.Nghị sĩ tự do Youn Mee-hyang cho biết 12 nghị sĩ đồng tổ chức sự kiện đều không đồng ý với việc các tác phẩm bị tháo dỡ. Ban Thư ký Quốc hội đã dỡ bỏ một cách cẩu thả mà không được tìm lại tiếng nói chung.Một số họa sĩ đã tới Văn phòng Tổng Thư ký Quốc hội để phản đối, sau đó quyết định hủy sự kiện vì không muốn phải xin xỏ để tổ chức buổi trưng bày tác phẩm.