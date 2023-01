Hàn Quốc hai năm liên tiếp là thị trường nhập khẩu thịt bò lớn nhất của Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Nông nghiệp và Hiệp hội xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF) cho biết kim ngạch xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái đạt hơn 2,45 tỷ USD. Theo đó, Hàn Quốc trở thành thị trường nhập khẩu thịt bò lớn nhất của Mỹ năm thứ hai liên tiếp.Xếp thứ hai sau Hàn Quốc là Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) với kim ngạch nhập khẩu thịt bò Mỹ đạt hơn 2,24 tỷ USD, và Nhật Bản là hơn 1,67 tỷ USD.Lượng xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Hàn Quốc năm 2022 đạt 258.759 tấn, nhiều hơn Nhật Bản (233.391 tấn) và Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) (227.781 tấn).Quy mô và giá trị nhập khẩu thịt bò Mỹ của Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm 2022 đã tăng lần lượt là 2% và 15% so với cùng kỳ năm trước đó. Việc số lượng tăng nhiều hơn so với kim ngạch xuất khẩu được cho là do giá thịt bò Mỹ tăng trong năm ngoái.Nếu tính thêm cả tháng 12 vừa qua, thì xuất khẩu thịt bò của Mỹ sang Hàn Quốc của cả năm 2022 dự đoán sẽ ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay xét cả về số lượng lẫn kim ngạch.