Cán cân vãng lai tháng 11/2022 thâm hụt trở lại sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/1 công bố cán cân vãng lai tháng 11 năm 2022 thâm hụt 620 triệu USD.Xét theo hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa tháng 11 năm ngoái thâm hụt 1,57 tỷ USD, giảm mạnh tới 7,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 52,32 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ một năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 28,6%, chế phẩm hóa học giảm 16%, thép giảm 11,3%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 53,88 tỷ USD, tăng 0,6%. Trong đó, nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 4,8%, đặc biệt là nhập khẩu khí đốt tăng tới 44,8%. Nhập khẩu hàng hóa vốn, như chíp bán dẫn tăng 0,4%, nhập khẩu hàng tiêu dùng như ô tô, ngũ cốc tăng 0,7%.Cán cân dịch vụ tháng 11 năm 2022 thâm hụt 340 triệu USD, quy mô thâm hụt tăng thêm 70 triệu USD so với cùng kỳ một năm trước.Cán cân du lịch thâm hụt 780 triệu USD, tăng so với mức thâm hụt cùng kỳ năm 2021 là 500 triệu USD, được phân tích là do các biện pháp phòng dịch COVID-19 được nới lỏng.Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, cán cân vãng lai thặng dư 24,37 tỷ USD, chưa bằng một phần ba so với cùng kỳ năm 2021.Cán cân vãng lai của Hàn Quốc từng thặng dư 23 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2020 tới tháng 3 năm ngoái, sau đó bắt đầu thâm hụt từ tháng 4 cùng năm do nhập khẩu tăng vọt và khoản chi trả cổ tức cho người nước ngoài tăng. Mặc dù hồi phục lại đà thặng dư chỉ sau một tháng, nhưng 4 tháng sau, vào tháng 8 năm ngoái, cán cân vãng lai lại chuyển sang thâm hụt, rồi thặng dư quy mô nhỏ trong tháng 9 và 10, rồi lại thâm hụt vào tháng 11.