Xác nhận thêm 700 người Joseon bị cưỡng ép lao động tại Nhật Bản thời chiến

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã xác nhận được danh tính của hàng trăm nạn nhân Joseon qua danh sách phân phát thuốc lá tại mỏ than Sado (tỉnh Niigata, Nhật Bản) vào thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng Hàn Quốc trong Thế chiến II.Mỏ than Sado là địa điểm thực dân Nhật huy động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) tới để cưỡng ép làm việc, và đây cũng là nơi Chính phủ Nhật Bản xúc tiến đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).Vào tháng 12/2021, Bảo tàng Lịch sử Sado đã công bố với báo đài danh sách phân phát thuốc lá cho người lao động do Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (tiền thân của Công ty vật liệu Mitsubishi ngày nay) ghi chép, trong đó có người Joseon bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến. Danh sách còn ghi chép không chỉ tên viết theo tiếng Nhật và tiếng Hàn, tuổi tác, mà còn có các lý do không được nhận thuốc lá như mãn hạn lao động, lịch sử thời gian bị bắt giam, bỏ trốn.Tính đến hiện nay, Hàn Quốc đã xác nhận được ba loại danh sách phân phát thuốc lá cho người Joseon tại mỏ than Sado.Các nhà nghiên cứu về lao động cưỡng ép Hàn Quốc đã đối chiếu các danh sách trên với các tài liệu liên quan và xác nhận được hơn 700 cái tên của nạn nhân người Joseon, tức khoảng phân nửa số nạn nhân là 1.500 người.Tuy nhiên, đây là danh sách được ghi chép sau năm 1943, và chỉ kê khai những người Joseon đã từng sinh hoạt tại nơi ở riêng. Ngoài ra, danh sách chỉ nêu về phân phát thuốc lá nên khó mà xác nhận được các thiệt hại như quá trình cưỡng ép lao động khổ sai hay các chấn thương của bị hại.Được biết, Hàn Quốc vẫn chưa tìm thấy danh sách người Joseon do Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và Chính phủ Nhật Bản trực tiếp quản lý. Tokyo vẫn còn đang né tránh đề cập đến vấn đề cưỡng ép lao động tại không những mỏ than Sado, mà còn ở đảo Hashima (Đảo quân hạm), nơi được chọn làm di sản văn hóa thế giới của UNESCO vào năm 2015.