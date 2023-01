Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ họp tại Seoul vào ngày 10/1

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon sáng ngày 10/1 đã có cuộc họp song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez, đang trong chuyến thăm Seoul.Tại buổi họp báo chung sau cuộc họp, ông Lee đánh giá năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, là cơ hội để xác định phương hướng hợp tác đồng minh an ninh kinh tế và công nghệ Hàn-Mỹ. Thứ trưởng Lee nhấn mạnh Seoul và Washington là đối tác trọng tâm không thể thiếu của nhau trong việc đoàn kết về kinh tế, công nghiệp trên nền tảng là các giá trị phổ quát như tự do và nhân quyền.Thứ trưởng Lee cho biết cuộc họp Thứ trưởng song phương lần này vừa là cuộc họp nối tiếp Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) được tổ chức tại Washington tháng 12 năm ngoái, vừa là cuộc gặp cấp cao đầu tiên ở lĩnh vực kinh tế song phương trong năm mới 2023.Tại cuộc họp lần này, hai bên đã tiến hành rà soát về tiến triển hợp tác, trọng tâm là hợp tác chuỗi cung ứng về chíp bán dẫn, các mặt hàng khoáng sản quan trọng, và việc liên kết hệ thống cảnh báo sớm về an ninh kinh tế giữa hai nước.Thứ trưởng Fernandez cho biết hai bên đã thảo luận về các sáng kiến như phát triển quan hệ đối tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, nghiên cứu và phát triển chung công nghệ mới nổi, thúc đẩy khả năng hồi phục chuỗi cung ứng. Ông cho rằng Hàn Quốc là đối tác hết sức quan trọng của Mỹ trong các sáng kiến trên và kỳ vọng hai bên sẽ có thể cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn nữa ở nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.Đặc biệt, ông Fernandez nhắc tới các lĩnh vực hợp tác với những đồng minh gần gũi, bao gồm việc bảo hộ chuỗi cung ứng quan trọng, tăng cường nhân quyền, bình đẳng giới, khắc phục khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh y tế toàn cầu.Mặt khác, Thứ trưởng hai nước cũng đã trao đổi lập trường một lần nữa về việc nỗ lực giải tỏa vấn đề "phân biệt đối xử" xe ô tô điện của Hàn Quốc trong Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.Ông Lee cho biết hai bên đã tiến hành đánh giá về tình hình chuẩn bị của Bộ Tài chính Mỹ dựa trên nền tảng thảo luận trong thời gian qua; nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực giảm nhẹ các biện pháp "phân biệt đối xử" với doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới, xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng đôi bên cùng có lợi.Về phần mình, Thứ trưởng Mỹ cho biết biến đổi khí hậu là một thách thức nghiêm trọng toàn cầu. Mỹ phải hợp tác với tất cả các đối tác mới có thể đối phó thành công với vấn đề này. Đây cũng chính là điều mà Luật giảm lạm phát hướng tới, đó là để Mỹ đóng vai trò trong việc đối phó với khủng hoảng khí hậu tại quốc gia mình và toàn thế giới; nâng cao năng lực hồi phục chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.Mỹ hiểu rõ lo ngại của Hàn Quốc về đạo luật này, và sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của Seoul trong thời gian tới. Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh trong đó có Seoul trong quá trình thực thi luật.