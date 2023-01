Lao động có việc làm trong năm 2022 đạt mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/12 năm ngoái đã công bố "Báo cáo xu hướng tuyển dụng lao động của tháng 12 và cả năm 2022". Theo đó, số lao động có việc làm trong năm ngoái là 28.089.000 người, tăng 816.000 người so với một năm trước; mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm kể từ năm 2000.Xét theo năm, số lao động có việc làm trong năm 2020 khi mới bùng dịch COVID-19 đã giảm 218.000 người, nhưng đã tăng 360.000 trong năm 2021, và ghi nhận ở mức tăng 800.000 người vào năm ngoái.Tỷ lệ tuyển dụng, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 62,1% trong năm 2022, tăng 1,6% so với một năm trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu lập số liệu thống kê liên quan từ năm 1963.So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 68,5%, tăng 2% so với năm 2021.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trong năm 2022 đã tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi. Người lao động ngoài 60 tuổi tăng thêm 452.000 người, chiếm hơn một nửa trong số lao động mới xin việc làm. Tiếp đó, lao động ở độ tuổi 50 tăng thêm 196.000 người, độ tuổi 20 tăng 112.000 người. Số lao động có việc làm ở tầng lớp thanh niên từ 15-29 tuổi tăng 119.000 so với một năm trước.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế về dịch vụ phúc lợi xã hội tăng nhiều nhất với 180.000 người; ngành chế tạo tăng 135.000 người; ngành nhà hàng, khách sạn tăng 84.000 người, ngành thông tin viễn thông tăng 80.000 người. Ngược lại, ngành bán buôn bán lẻ, tài chính-bảo hiểm giảm lần lượt 41.000 người và 26.000 người.Số người thất nghiệp trong năm ngoái là 833.000 người, giảm 205.000 người (19,7%) so với năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 2,9%, giảm 0,9% so với một năm trước đó.Mặt khác, tính riêng trong tháng 12 năm ngoái, số lao động mới có việc làm đã tăng 509.000 người so với cùng kỳ năm 2021, đà tăng 22 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng đang có xu hướng chững lại 7 tháng liền.