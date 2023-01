Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP (Mỹ) vào ngày 10/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh việc Hàn Quốc và Mỹ hợp tác đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là điều đúng đắn, bởi cả hai nước đều bị đe dọa bởi mối uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng.Cuộc phỏng vấn trên là cuộc phỏng vấn thứ 4 của Tổng thống Yoon Suk-yeol với truyền thông nước ngoài kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.Ông Yoon cho biết kể từ sau khi ra mắt, Chính phủ mới luôn quan tâm và thảo luận với Mỹ để hợp lực, đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Seoul cũng tham gia vào quá trình huy động tài sản hạt nhân của Washington, như chia sẻ thông tin cần thiết, lập kế hoạch và hành động chung. Quá trình thực hiện bao gồm cả các cuộc tập trận đa dạng, từ diễn tập mô phỏng, giả định các tình huống trên máy tính cho tới diễn tập cơ động huy động phương tiện gắn đầu đạn hạt nhân trên thực tế.Về việc Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục khiêu khích, Tổng thống cho biết Hàn Quốc chỉ có một con đường duy nhất đó chính là tăng cường trạng thái an ninh để đối phó với Bình Nhưỡng. Chính quyền miền Bắc cũng như cộng đồng quốc tế hiểu rõ rằng các động thái khiêu khích trái phép của nước này rốt cuộc sẽ dẫn tới kết quả là Hàn Quốc tăng cường năng lực đối phó an ninh, và tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ.Ông Yoon cho biết mối quan hệ căng thẳng liên Triều hiện nay nếu diễn biến xấu hơn nữa thì sẽ có thể dẫn tới xảy ra tình huống nguy hiểm. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh phần lớn các cuộc chiến tranh đều xuất phát từ phán đoán sai lầm.Mặt khác, Tổng thống nhận định cuộc chiến tranh Nga-Ukraine nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ có thể truyền đi thông điệp rằng dù một quốc gia thực hiện hành vi xâm lược tương tự cũng sẽ không bị cộng đồng trừng phạt hay cấm vận thích đáng, điều này sẽ có thể kích động Bắc Triều Tiên thêm khiêu khích.Bên cạnh đó, trong bài phỏng vấn trên, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập tới thảm họa giẫm đạp Itaewon xảy ra vào cuối tháng 10 năm ngoái, cho rằng bản thân ông cũng cảm thấy khó hiểu khi sai sót trong kiểm soát đám đông đã có thể dẫn tới một thảm họa thương vong lớn như vậy ở một quốc gia được trang bị đầy đủ hệ thống căn bản như Hàn Quốc.Tổng thống nhấn mạnh kết quả điều tra vụ việc sẽ là căn cứ để truy cứu trách nhiệm của quốc gia đối với các nạn nhân và gia quyến. Dù Nhà nước có phải chịu trách nhiệm thì cũng phải điều tra triệt để vụ việc này.