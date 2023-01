Photo : YONHAP News

Xuất hiện trên một chương trình Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ, Giám đốc cấp cao của Trung tâm phân tích hải quân Mỹ (CNA) Ken Gause ngày 10/1 (giờ địa phương) cho biết máy bay không người lái (drone) Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc vào ngày 26/12/2022 khả năng cao là máy bay được sản xuất tại Iran hoặc công nghệ máy bay drone của Iran.Ông Gause nhận định Bình Nhưỡng đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật máy bay không người lái từ những năm 1990, nhưng chưa có máy bay nào từ quốc gia này đạt được thời gian bay và khả năng lẩn tránh như lần xâm phạm không phận Hàn Quốc vừa qua.Ông đưa ra căn cứ rằng miền Bắc đã từng đưa máy bay drone sang không phận Hàn Quốc vào năm 2014, 2016 và 2017, nhưng đều được tìm thấy ở trạng thái bị đáp đất. Qua việc thành công bay trở lại miền Bắc có thể thấy drone lần này có tính năng phát triển hơn.Ông Ken Gause cho biết Iran đang sở hữu các máy bay không người lái cảm tử như Shahed-136, máy bay trinh thám và công kích như Mohajer-6. Việc không quân Hàn Quốc khó định vị được các máy bay trong lần xâm phạm tháng 12 có thể là do các thiết bị bay này đã thay đổi hành trình đột ngột, một trong những năng lực của drone Iran.Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu cấp cao Bruce Bennett thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược RAND của Mỹ nhấn mạnh Iran là đối tác lâu năm về kỹ thuật quốc phòng của miền Bắc nên sẽ không khó sử dụng máy bay của nước Trung Đông này.Về phần mình, một nhà nghiên cứu khác thuộc Trung tâm chính sách an ninh Mỹ là Stephen Bryen cũng đưa ra ý kiến tương tự trong một bài viết đăng trên trang web Thời báo châu Á Hong Kong. Ông cho rằng việc Hàn Quốc không thể bắn hạ được drone từ Bắc Triều Tiên có thể là do miền Bắc đã dùng máy bay Iran với khả năng bay đủ cho quãng đường từ 1.800-2.500 km và trong thời gian 6-8 tiếng. Ông Bryen còn đánh giá điều này đồng nghĩa với việc căn cứ của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đang đứng trước mối nguy hiểm lớn chưa từng có.