Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao báo cáo lên Tổng thống công tác trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 11/1 đã nghe Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng báo cáo công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2023, kiểm tra về các chính sách ngoại giao, an ninh trong năm cầm quyền thứ hai.Khác với buổi báo cáo của các ban ngành khác, buổi báo cáo lần này được tổ chức kín, với khẩu hiệu "Ngoại giao vì lợi ích quốc gia nhảy vọt trở lại, thiết lập hòa bình bằng sức mạnh".Có hơn 150 người tham dự buổi báo cáo này, gồm các cố vấn về ngoại giao, an ninh trực thuộc Văn phòng Tổng thống, cùng Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, và các chuyên gia dân sự ở các lĩnh vực như kinh tế Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế, chíp bán dẫn, hạt nhân tên lửa miền Bắc, máy bay không người lái, công nghiệp quốc phòng.Trước tiên, Ngoại trưởng Park Jin đã trình bày các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Ngoại giao sẽ xúc tiến trong năm nay, gồm việc triển khai thực hiện Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên trên nguyên tắc, ngoại giao đặt trọng tâm vào kinh tế.Trong năm nay, Bộ Ngoại giao sẽ chính thức xúc tiến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Chính phủ công bố vào cuối năm ngoái; tăng cường hơn nữa phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng xúc tiến chiến lược ngoại giao nhằm đột phá cuộc khủng hoảng chồng chất hiện nay, chiến lược ngoại giao đặt trọng tâm vào lợi ích quốc gia, như phương án mở rộng xúc tiến ra nước ngoài ở các lĩnh vực xây dựng, nhà máy điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng.Tiếp theo, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup đã báo cáo lên Tổng thống các nhiệm vụ trọng tâm sẽ xúc tiến trong năm 2023 là thiết lập năng lực đối phó áp đảo với uy hiếp phi đối xứng từ hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên, phương án xây dựng nền tảng để nhảy vọt trở thành cường quốc xuất khẩu thứ 4 thế giới.Bộ Quốc phòng đề ra 6 bài toán xúc tiến nhằm đối phó với mối uy hiếp phi đối xứng từ Bắc Triều Tiên, gồm mở rộng năng lực tình báo, theo dõi, trinh sát (ISR); tăng cường năng lực và trạng thái sẵn sàng của hệ thống phòng thủ ba trụ cột; tăng cường năng lực đối phó với máy bay không người lái miền Bắc; đẩy nhanh thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược, nâng cao vượt bậc năng lực thực thi răn đe mở rộng của Mỹ; tăng cường diễn tập và tập trận chung Hàn-Mỹ.Tổng thống được cho là đã ra chỉ thị tiếp với Bộ Quốc phòng trong bối cảnh tranh cãi vẫn đang tiếp diễn xoay quanh vấn đề đối phó của quân đội với vụ xâm phạm không phận của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xảy ra vào ngày 26/12 năm ngoái.Buổi báo cáo cùng ngày là sự kiện cuối cùng mà Tổng thống tham dự trước khi lên đường công du Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ (từ ngày 14-21/1). Tổng thống sẽ nghe tiếp báo cáo từ các ban ngành khác như Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Tư pháp, Bộ Thống nhất sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.