Seoul dự định tăng sản lượng điện nguyên tử và năng lượng tái tạo lên 54% trong năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã tham dự cuộc họp toàn thể của Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm thuộc Quốc hội vào ngày 11/1 và báo cáo về Kế hoạch cơ bản về cung-cầu điện năng lần thứ X, cụ thể là tăng tỷ trọng phát điện từ hạt nhân và năng lượng tái tạo, giảm tỷ trọng phát điện từ than đá.Kế hoạch cơ bản về cung-cầu điện năng được Chính phủ đề ra mỗi hai năm một lần, nhằm đưa ra dự đoán về nhu cầu điện năng trung dài hạn và tăng cường thiết bị điện năng, sau đó báo cáo lên Ủy ban thường trực Quốc hội và được Hội đồng thẩm định chính sách điện năng thông qua.Trong tài liệu báo cáo lên Quốc hội, Bộ Công nghiệp dự kiến sẽ nâng tỷ trọng phát điện từ các nhà máy điện hạt nhân trong tổng sản lượng điện từ 23,4% vào năm 2018 lên 32,4% trong năm 2030 và 34,6% đến năm 2036, thông qua việc tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân có sẵn và xây dựng nhà máy mới như Shin Hanul số 3 và số 4.Theo kế hoạch cung ứng khả thi về năng lượng tái tạo mới như năng lượng Mặt trời, Bộ Công nghiệp có kế hoạch sẽ nâng tỷ trọng năng lượng này từ 6,2% trong năm 2018 thành 21,6% trong năm 2030 và 30,6% trong năm 2036.Từ đó, Bộ dự đoán tổng sản lượng điện nguyên tử và năng lượng sạch chiếm 54% trong năm 2030 và 65% trong năm 2036.Mặt khác, Bộ sẽ giảm từ từ tỷ trọng điện than đá từ 41,9% năm 2018 xuống còn 19,7% năm 2030, và 14,4% năm 2036, do phải liên tục phế bỏ các thiết bị đã xuống cấp.Chính phủ Hàn Quốc đã đặt ra mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính năm 2030 xuống còn 150 tấn, thông qua tăng cường sử dụng điện nguyên tử và năng lượng tái tạo, áp dụng phát điện bằng hydro-amoniac, giảm phát điện bằng than đá.