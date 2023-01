Mỹ ủng hộ Nhật Bản sở hữu năng lực phản công

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra vào ngày 13/1 sắp tới, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đã có cuộc gặp 2+2 tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 11/1 (giờ địa phương).Tại đây, Ngoại trưởng Antony Blinken đã hoan nghênh việc Nhật Bản sửa đổi văn bản an ninh như Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó ghi rõ nội dung Tokyo sở hữu năng lực phản công vào quân địch, và việc nước này tăng gấp đôi ngân sách phòng thủ cho đến năm 2027.Ông Blinken nhận xét chiến lược phòng thủ mới của Nhật Bản là bằng chứng cho lời cam kết của Tokyo trong việc thực hiện vai trò mới trong cộng đồng quốc tế, và là sự đầu tư cho mối quan hệ hợp tác phòng thủ ngày càng mật thiết với Mỹ cùng các nước đối tác khác.Ngoại trưởng Mỹ đã đề cập đến Trung Quốc như một mối thách thức về chiến lược lớn nhất mà Mỹ và các nước đồng minh phải đối mặt. Ông Blinken nhận định việc Nhật Bản phát triển năng lực phòng thủ sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng trật tự quốc tế mới.Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho biết sẽ cải tổ đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng quân tại đảo Okinawa (Nhật Bản) thành Trung đoàn Thủy quân duyên hải (MLR) có năng lực cơ động, bao gồm giám sát và do thám các thông tin hiện đại, cũng như vận chuyển tàu thuyền.Đảo Okinawa nằm gần với Đài Loan nên việc củng cố sức chiến đấu tại khu vực này được xem là nhằm đề phòng các hành động khiêu khích tiềm ẩn từ Trung Quốc.Về phía Nhật Bản, Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa đã chỉ trích động thái thường xuyên phóng tên lửa dạo gần đây của Bắc Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp răn đe mở rộng của Mỹ và sự hợp tác an ninh ngày càng vững mạnh của liên minh Hàn-Mỹ-Nhật.Bộ trưởng hai nước cũng tái xác nhận ý chí thúc đẩy miền Bắc phi hạt nhân hóa một cách toàn diện.Mặt khác, tại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nhật sắp tới, lãnh đạo hai nước dự kiến thảo luận về phương án đối phó với vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng và mối đe dọa về an ninh đang lớn dần tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như các vấn đề khác về an ninh, chính trị.Kết quả của Hội nghị thượng đỉnh tới đây được dự kiến sẽ tạo ảnh hưởng lớn trong mối quan hệ hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.