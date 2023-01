Tài chính quốc gia Hàn Quốc năm 2022 thâm hụt hơn 78 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/1 đã công bố báo cáo "Xu hướng tài chính - số tháng 1/2023". Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 11/2022, nguồn thu thuế Nhà nước tăng nhưng cán cân quản lý tài chính lại bị thâm hụt tận.Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đầu năm 2022 là 571.600 tỷ won (459 tỷ USD), tăng 47.700 tỷ won (38,3 tỷ USD) so với một năm trước. Trong đó, nguồn thu từ thuế là 373.600 tỷ won (300 tỷ USD), tăng 50.200 tỷ won (40,3 tỷ USD) so với năm 2021. Tiến độ thu thuế so với ngân sách là 94,2%.Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng tăng lần lượt là 15.000 tỷ won (12,04 tỷ USD), 32.600 tỷ won (26,18 tỷ USD), 7.800 tỷ won (6,26 tỷ USD) so với một năm trước đó..Các nguồn thu khác ngoài thuế là 27.400 tỷ won (22 tỷ USD). Thu nhập từ nguồn quỹ đạt 170.500 tỷ won (136,9 tỷ USD).Tổng chi tiêu của Chính phủ trong 11 tháng đầu năm 2022 là 622.500 tỷ won (499,9 tỷ USD), cao hơn năm trước đó 76.200 tỷ won (61,19 tỷ USD).Chi tiêu cho ngân sách là 401.700 tỷ won (322,7 tỷ USD), tăng 33.000 tỷ won (26,5 tỷ USD). Chi tiêu cho nguồn quỹ là 91.200 tỷ won (73,27 tỷ USD), tăng 34.300 tỷ won (27,56 tỷ USD) từ khoản bồi thường tổn thất cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch COVID-19.Cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) thâm hụt 50.800 tỷ won (40,8 tỷ USD), tăng 28.500 tỷ won (22,88 tỷ USD) so với một năm trước.Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, thâm hụt 98.000 tỷ won (78,69 tỷ USD), quy mô thâm hụt tăng 21.000 tỷ won (16,86 tỷ USD).Nợ quốc gia tính đến cuối tháng 11 là 1.045.500 tỷ won (839,3 tỷ USD).