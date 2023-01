Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung kêu gọi Chính phủ bình thường hóa công tác điều hành quốc gia

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung sáng ngày 12/1 đã có buổi họp báo đầu năm mới 2023 tại Quốc hội, kêu gọi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol phải bình thường hóa công tác điều hành quốc gia đang được tiến hành một cách đơn phương và bạo lực.Ông Lee nhận định Hàn Quốc đang đối mặt với những rủi ro ngày càng lan rộng trong bối cảnh kinh tế khó khăn cộng thêm thảm họa về an ninh. Nền kinh tế dân sinh đang bước vào con đường hầm tối tăm chưa thấy lối thoát, những lời phát biểu vô cùng nguy hiểm của Tổng thống nhằm giấu nhẹm đi sự bất tài trong việc đảm bảo an ninh đang khiến người dân rơi vào bất an và càng gây hỗn loạn trên thị trường.Chủ tịch Lee hy vọng phe cầm quyền hãy dừng ngay âm mưu xóa sổ đảng đối lập. Trong thời gian qua, Chính phủ bên ngoài thì đề cao "nền chính trị thỏa hiệp", nhưng thực chất lại kích động các cơ quan quyền lực phá hủy, "bóp chết" đảng đối lập và kẻ thù chính trị. Chính phủ đang chơi "trò chơi hai mặt" hòng lừa dối người dân.Chủ tịch đảng đối lập cho biết đã nhiều lần đề xuất mở một cuộc gặp mặt với Tổng thống Yoon, và đề xuất này đến giờ vẫn còn hiệu lực. Ông Lee hối thúc sự hợp tác của Chính phủ nhằm khôi phục lại nền chính trị đã mất, ngừng việc đơn phương điều hành quốc gia theo hướng một chiều.Bên cạnh đó, Chủ tịch Lee Jae-myung đề ra ba giải pháp lớn để đưa nền kinh tế dân sinh vượt qua khủng hoảng. Đó là dự án dân sinh khẩn cấp quy mô 30.000 tỷ won (24,1 tỷ USD) như hỗ trợ lãi suất tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói jeonse và thuê theo tháng, mở rộng hỗ trợ cho vay cho người dân, tìm biện pháp đối phó với nợ hộ gia đình. Ngoài ra, ông Lee còn đề ra đổi mới trên diện rộng bộ máy Nội các, bao gồm cả đội ngũ lãnh đạo kinh tế; và tổ chức hội nghị kinh tế khẩn cấp với sự tham gia của Quốc hội, Chính phủ, doanh nghiệp và giới lao động.Nối tiếp lần phát biểu tại Quốc hội vào tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Lee còn đề cập đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp với trọng tâm là đổi nhiệm kỳ của Tổng thống từ 5 năm hiện hành thành 4 năm và có thể tái nhiệm kỳ.Liên quan tới chính sách cơ bản mà bản thân đã đưa ra về thu nhập cơ bản, nhà ở cơ bản, tài chính cơ bản, Chủ tịch Lee cho biết nội bộ đảng sẽ lập Ủy ban xã hội cơ bản nhằm chuẩn bị cho "Tầm nhìn xã hội cơ bản 2050".Chủ tịch đảng đối lập khẳng định quyết tâm sẽ tin tưởng vào người dân và lịch sử, đường đường chính chính chống đối lại bất kỳ sự bất công nào.Đáp lại, đảng Sức mạnh quốc dân lên án những lời phát biểu trong buổi họp báo của Chủ tịch Lee Jae-myung chỉ là lập trường một phía. Việc đề xuất cải cách Hiến pháp của ông Lee không khác nào mưu mẹo để trốn tránh những rủi ro về mặt tư pháp trước những nghi ngờ liên quan tới ông này.Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk chỉ trích việc lãnh đạo đảng đối lập Lee Jae-myung đứng trước báo giới hành xử như một nhà đấu tranh dân chủ trước khi bước vào Viện Kiểm sát ngày 10/1 để điều tra về nghi ngờ ông này đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp để đổi lấy khoản tài trợ dành cho bên thứ ba là câu lạc bộ bóng đá Seongnam, cho rằng đây là hành động hòng trốn thoát khỏi lưới luật.