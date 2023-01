Lạm phát Mỹ rơi xuống ngưỡng 6% sau 14 tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Lao động Mỹ ngày 12/1 (giờ địa phương) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm ngoái tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù vẫn ở mức cao nhưng đây là lần đầu tiên giá tiêu dùng Mỹ rơi xuống ngưỡng 6% sau 14 tháng kể từ tháng 10/2021.Mức tăng cũng đã có chiều hướng giảm 6 tháng liên tiếp. Đặc biệt, nếu so với một tháng trước đó thì đây là lần đầu tiên giá tiêu dùng giảm kể từ sau tháng 4/2020, thời kỳ đầu bùng phát đại dịch COVID-19.Giá xăng đã giảm hơn 9%, kéo vật giá tháng 12 giảm 0,1% so với tháng 11. Tuy nhiên, việc giá năng lượng giảm không kéo giá cả giảm mạnh theo là bởi ảnh hưởng của giá nhà và giá dịch vụ. Giá nhà đã tăng 7,5%, giá các dịch vụ như y tế tăng hơn 7%. Giá dịch vụ có khuynh hướng liên quan trực tiếp tới chi phí nhân công. Theo đó, tiền lương được phân tích là sẽ trở thành biến số lớn nhất trong việc ổn định vật giá tại Mỹ thời gian tới.Mối quan tâm của thị trường lúc này chính là liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất cơ bản bao nhiêu trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên năm mới. Trước tiên, giới phân tích cho rằng mức tăng có thể sẽ là 0,25%.Trong năm nay, lãi suất sẽ vẫn duy trì ở mức cao, nhưng thị trường đang có ý kiến kỳ vọng có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất vào cuối năm.