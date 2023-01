Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc trong tháng 1 lên tới 3,5%

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/1 đã mở cuộc họp về phương hướng chính sách tiền tệ và quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản lên thành 3,5%, nhằm bình ổn giá cả khi giá tiêu dùng vẫn tăng ở mức cao và sẽ còn ở trên mức kiểm soát trong một khoảng thời gian. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tăng lãi suất cơ bản liên tục 7 lần và là mức cao nhất trong vòng 14 năm kể từ tháng 11/2008.Ủy ban cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ được tăng thành 5% trong tháng 1 và tháng 2 nhưng có thể sẽ giảm dần do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở và áp lực nhu cầu ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, giá cả sẽ ở mức kiểm soát mà Chính phủ đề ra hồi tháng 11 năm ngoái là 3,6%. Tuy nhiên, triển vọng giá tiêu dùng sắp tới vẫn sẽ còn gặp nhiều bất ổn phụ thuộc vào mức độ trì trệ của nền kinh tế trong và ngoài nước, mức tăng của giá điện gas, những dao động của giá dầu quốc tế và tỷ giá hối đoái.BOK dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đi xuống do nền kinh tế toàn cầu đình trệ và lãi suất tăng. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế có thể sẽ thấp hơn mức kỳ vọng được đưa ra vào tháng 11 (1,7%) do gặp nhiều bất ổn về tốc độ hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc và sự trì trệ của nền kinh tế các nước lớn.Ủy ban chính sách tiền tệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào bình ổn giá tiêu dùng và cam kết tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong công cuộc đối phó với giá cả liên tục leo thang vượt quá mức mục tiêu. Ngoài ra, Ủy ban sẽ theo dõi nguy cơ đình trệ, nguy cơ bình ổn tài chính, hiệu quả lan truyền của việc nâng lãi suất, tốc độ lạm phát chậm lại, thay đổi về chính sách tiền tệ của các nước lớn.