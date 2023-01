K-pop chiếm 7 trên Top 10 đĩa nhạc CD bán chạy nhất tại Mỹ năm 2022

Photo : YONHAP News

Các nghệ sĩ K-pop đang càn quét thị trường đĩa nhạc CD Mỹ. Hãng Billboard và công ty phân tích âm nhạc và giải trí Luminate (tên gọi cũ: Nielsen Music) ngày 11/1 (giờ địa phương) công bố báo cáo thị trường âm nhạc Mỹ năm 2022.Trong đó, có 7 đĩa nhạc của Hàn Quốc lọt vào danh sách "Top 10 đĩa CD bán chạy nhất tại Mỹ năm 2022".Album tuyển tập “Proof”của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) bán được 413.000 đĩa tại Mỹ trong năm ngoái, đứng thứ hai trong danh sách, giúp BTS trở thành nghệ sĩ K-pop có thứ hạng cao nhất.Tiếp theo là album "minisode 2: Thursday's Child" của nhóm Tomorrow X Together (TXT) đứng vị trí thứ ba, với 227.000 đĩa được bán ra. Vị trí thứ 5 thuộc về album "ODDINARY" của nhóm Stray Kids với 204.000 đĩa, thứ 6 là "BETWEEN 1&2" của nhóm Twice với 199.000 đĩa, thứ 7 là "MAXIDENT" của nhóm Stray Kids, thứ 8 là "MANIFESTO: DAY 1" của nhóm Enhypen. Xếp cuối bảng là album "2 Baddies" của nhóm NCT 127.Đứng đầu bảng xếp hạng này là album "Midnights" của nữ ca sĩ Taylor Swift với 640.000 đĩa được bán ra.Billboard cho biết ngoài album nhạc số, nhiều album K-pop được bán ra ở dạng CD đĩa cứng. Trong đó, nhiều đĩa nhạc K-pop được đóng gói tinh tế cùng các đồ vật lưu niệm khác.