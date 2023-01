Khép lại quá trình điều tra thảm họa Itaewon của Ủy ban điều tra đặc biệt thuộc Cảnh sát quốc gia

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia ngày 13/1 đã mở buổi họp báo cuối cùng trình bày về kết quả điều tra, kết thúc quá trình điều tra kéo dài 74 ngày. Kết quả điều tra gồm hai phần chính, một là quá trình xảy ra thảm họa, hai là trừng phạt người chịu trách nhiệm.Ủy ban điều tra đặc biệt trình bày rằng 158 nạn nhân đã bị thiệt mạng trong thảm họa Itaewon do bị ngạt thở vì lực ép từ đám đông. Trong ngày xảy ra thảm họa 29/10 năm ngoái, người dân đã tập trung đông về khu phố Itaewon. Từ 9 giờ tối, dòng người đông nghịt tới mức khó có thể cử động. Nhiều người đã bị ngã cùng một lúc, nhưng sau đó, đám đông vẫn ngày càng đông thêm, dẫn tới đè lên nhau, xảy ra thảm họa tang thương này.Ủy ban điều tra chỉ ra rằng các cơ quan hữu quan lẽ ra phải dự báo và đối phó được với sự cố, vậy nhưng sai sót ở nhiều cơ quan cùng một lúc đã dẫn tới thảm họa.Ủy ban đã tiến hành điều tra đối với 28 người có liên quan, như quan chức thuộc Cảnh sát, chính quyền quận Yongsan, Sở Phòng cháy chữa cháy, công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), trong đó bàn giao 23 người cho Viện Kiểm sát. Đặc biệt, có 6 người bị đề nghị bắt giam, trong đó có cựu Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae, Chủ tịch quận Yongsan Park Hee-young.Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Seoul Kim Kwang-ho cũng bị bàn giao cho Viện Kiểm sát với cáo buộc sơ suất trong quản lý trước và sau khi xảy ra thảm họa. Tuy nhiên, quá trình điều tra của Ủy ban đã không nhắm đến các cơ quan cấp cao hơn.Bộ Hành chính và an toàn, chính quyền thành phố Seoul, Cơ quan Cảnh sát quốc gia cũng đã bị Ủy ban điều tra và xem xét về mặt pháp lý, nhưng được kết luận là khó có thể coi các cơ quan này đã vi phạm nghĩa vụ cụ thể, do ít có khả năng dự báo được sự cố.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã bị nhiều tổ chức dân sự tố giác, nhưng Ủy ban cũng đã bác bỏ nghi ngờ với ông Lee.Như vậy là sau hơn hai tháng rưỡi hoạt động, quá trình điều tra của Cảnh sát về thảm họa Itaewon đã khép lại mà không thể nhắm tới các cơ quan cấp cao hơn. Từ ngày 13/1, Ủy ban dự kiến sẽ lần lượt tiến hành quy trình giải thể.