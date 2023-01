Tuyết rơi dày tại vùng Đông Bắc Hàn Quốc gây tai nạn tại nhiều khu vực

Photo : YONHAP News

Trong ba ngày từ 14-16/1, vùng duyên hải phía Đông ở tỉnh Gangwon (phía Đông Bắc Hàn Quốc) và các khu vực vùng núi ghi nhận nhiều tuyết rơi và lượng tuyết đóng dày hơn 60 cm tại một số vùng núi.Mặc dù tuyết vẫn rơi dày cả đêm tại các vùng núi, nhưng lệnh báo động tuyết rơi được ban bố ở vùng núi và vùng duyên hải phía Đông đã được dỡ bỏ vào 0 giờ ngày 16/1.Người dân các vùng này đã chịu một số ảnh hưởng vì đợt tuyết rơi đặc này. Chẳng hạn như vụ tai nạn liên hoàn của 47 chiếc xe tại đường hầm cao tốc, khiến một người phụ nữ ở độ tuổi 40 tử vong và ba người bị thương nặng; hơn 10 xe mắc kẹt trong hơn một tiếng đồng hồ do tuyết rơi nhiều trên đường mới được cứu hộ; khoảng 100 vụ va chạm trên đường tuyết do xe cộ không được lắp các thiết bị đối phó với mùa đông.Đa số các chuyến bay từ sân bay Yangyang đến đảo Jeju hoặc sân bay Narita (Nhật Bản) cũng bị hủy. Cùng với đó là các sự cố cúp điện liên tiếp xảy ra do cành cây gãy làm đứt đường dây điện.Ngoài ra, luồng khí lạnh thổi từ phía Tây Bắc vào phía Nam đã làm nhiệt độ sáng ngày 16/1 giảm xuống hơn 5 độ C.Nhiệt độ thấp nhất buổi sáng tại nhiều khu vực rơi xuống mức âm độ, như -6,8 độ C tại thủ đô Seoul, -11,7 độ C tại huyện Cheolwon (tỉnh Gangwon), -1,8 độ C tại thành phố Busan (phía Đông Nam Hàn Quốc).Cái rét cũng liên tục kéo dài vào giữa trưa, với nhiệt độ -1 độ C tại Seoul và trên dưới 0 độ tại vùng đất liền miền Trung. Một phần khu vực phía Đông tỉnh Gyeonggi, vùng Yeongseo (gồm các địa phương phía Tây tỉnh Gangwon), một số địa phương tại tỉnh Bắc Chungcheong và Bắc Gyeongsang đã được phát lệnh chú ý rét đậm.Vào ngày 14/1, nhiệt độ của thủ đô Seoul là 7,5 độ C, nhưng đã giảm hơn giảm hơn 14 độ C chỉ trong hai ngày.Dự đoán vào ngày 17/1, thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm dưới mức âm độ, cụ thể tại Seoul là -7 độ C, huyện Cheolwon là -14 độ C.