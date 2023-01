Dân số Hàn Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 15/1 cho biết dân số theo đăng ký chứng minh thư tính đến này 31/12 năm ngoái là 51.439.038 người, giảm 199.771 người (0,39%) so với năm 2021 (51.638.809 người).Nguyên nhân được cho là do không chỉ sự sụt giảm bởi các yếu tố tự nhiên (118.003 người), mà còn do việc hủy bỏ chứng minh thư của những người không có nơi cư trú dài hạn rõ ràng (101.938 người).Xét theo giới tính, dân số nam giới giảm 4 năm liên tiếp, và dân số nữ giới giảm năm thứ hai liên tiếp. Chênh lệch giữa dân số nam và nữ là 165.136 người, mức cao nhất kể từ khi dân số nữ giới vượt nam giới lần đầu vào năm 2015. Dân số nữ giới là 25.802.087 người, nam giới là 25.636.951 người.Số hộ gia đình một thành viên tiếp tục xu hướng tăng, chiếm 41% tổng số hộ gia đình, sắp vượt mốc 10 triệu hộ. Trong khi đó, tỷ trọng hộ gia đình 3 thành viên và 4 thành viên lại đang liên tục giảm. Nếu cộng gộp hộ gia đình một thành viên và hai thành viên, thì tỷ trọng đạt 65,2% của tổng thể. Với xu hướng này, số thành viên trong hộ gia đình giảm đi còn số hộ gia đình lại tăng đều mỗi năm.Tổng số hộ gia đình trong năm ngoái là 23.705.814 hộ, tăng 232.919 hộ (0,99%) so với cuối năm 2021. Bình quân số thành viên hộ gia đình là 2,17 người, mức thấp nhất từ trước tới nay.Xét theo độ tuổi, dân số ngoài 50 tuổi vẫn chiếm nhiều nhất với 16,7%. Dân số ở độ tuổi 60 cũng tăng so với cuối năm 2021. Kể từ khi Hàn Quốc bước vào "xã hội già" năm 2017, tỷ trọng dân số cao tuổi (ngoài 65 tuổi) vẫn liên tục tăng, chiếm 18% tổng dân số tính đến cuối năm 2022. Trong đó, tỷ trọng dân số cao tuổi là nữ giới đạt 20,1%, lần đầu vượt mốc 20%, cao hơn 4,2% so với tỷ trọng dân số cao tuổi là nam giới (15,9%).Xét theo địa phương, có 6 địa phương đã bước vào "xã hội siêu già" là tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Gangwon, thành phố Busan và tỉnh Nam Chungcheong. Tỷ trọng dân số trên 65 tuổi chiếm hơn 7% tổng dân số thì được gọi là "xã hội già hóa", trên 14% là "xã hội già", và nếu vượt hơn 20% là "xã hội siêu già".Có 5 địa phương có dân số tăng so với cuối năm 2021 là tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, thành phố Sejong, tỉnh Nam Chungcheong và đảo Jeju.Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Han Chang-seob cho biết Chính phủ đang nỗ lực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm đối phó với vấn đề dân số giảm, một bài toán cấp bách của quốc gia. Chính phủ sẽ hợp tác với các bộ ngành liên quan, tích cực hỗ trợ để chính quyền các cấp có thể triển khai các chính sách thúc đẩy phát triển khu vực phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương.