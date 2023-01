30% người lao động làm việc dưới 36 tiếng/tuần trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc và kết quả phân tích vi dữ liệu của hãng tin Yonhap, số lao động làm việc dưới 36 tiếng/tuần trong năm ngoái là 8.028.000 người, chiếm 28,6% trong tổng số 28,08 triệu lao động có việc làm.Quy mô và tỷ trọng đều là mức cao nhất kể từ khi tiến hành thống kê số liệu liên quan từ năm 1980. Trong năm 2021, số lao động làm việc dưới 36 tiếng/tuần là 6.706.000 người, chiếm 24,6% tổng lao động có việc làm.Thời gian làm việc 36 tiếng/tuần là mức chuẩn để phân biệt lao động làm việc bán thời gian và lao động làm việc toàn thời gian. Tỷ trọng lao động làm việc dưới 36 tiếng/tuần trên tổng số lao động có việc làm năm 2000 chỉ đạt 9,7%, nhưng đã tăng gấp ba lần sau 22 năm.Lao động làm việc bán thời gian thường có mức lương, điều kiện làm việc và cơ hội được đào tạo tương đối thấp, nên nhiều ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần kiểm tra chặt chẽ xem liệu những việc làm chất lượng kém có gia tăng hay không.Tuy nhiên, những đối tượng không thể hay không có ý định làm việc toàn thời gian như các cặp vợ chồng vừa đi làm vừa chăm con nhỏ hoặc những người cao tuổi đã về hưu đang có xu hướng tăng, nên khó có thể nhận định một cách tiêu cực về việc gia tăng số lao động làm việc bán thời gian.Về lý do người lao động làm việc dưới 36 tiếng/tuần trong năm ngoái, có 58,5% trường hợp cho biết thông thường vẫn làm việc dưới 36 tiếng/tuần, chiếm tỷ lệ nhiều nhất; 31,3% cho biết là do có ngày nghỉ phép và nghỉ lễ; 5,8% là do tạm thời không có việc làm; 1,3% cho biết là do đau ốm, tai nạn; 1% là do dự án hay nhà máy đóng cửa; 0,9% là do thời tiết thất thường; 0,5% là vì lý do có việc gia đình; 0,2% là do chăm sóc con nhỏ; và 0,1% là bởi tham gia các khóa đào tạo, tập huấn.Xét theo độ tuổi, lao động ngoài 60 tuổi làm việc dưới 36 tiếng/tuần năm ngoái chiếm nhiều nhất với 31%, lao động ở độ tuổi 50 chiếm 20,5%, độ tuổi 40 là 18,3%, độ tuổi dưới 20 là 16,1% và ngoài 30 là 14,1%.