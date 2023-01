Lãnh đạo Mỹ-Nhật tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 13/1 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung sau khi kết thúc hội đàm thượng đỉnh song phương tại Nhà Trắng.Trong tuyên bố, lãnh đạo Mỹ-Nhật nhận định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang đối diện với những thách thức đang ngày càng tăng, từ việc Trung Quốc có các hành động đi trái với những nguyên tắc cơ bản hình thành trật tự quốc tế, cho tới những động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc dựa theo những nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh đến cam kết tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật về an ninh và những lĩnh vực khác.Cùng với đó, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản còn đề cập đến việc Nga xâm chiếm Ukraine, đồng thời bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ những nỗ lực hòng thay đổi hiện trạng thế giới bằng vũ lực và đàn áp. Tình hình này khiến Washington và Tokyo phải tiếp tục củng cố năng lực chung, cũng như năng lực riêng của mỗi bên.Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng khẳng định lập trường không đổi trong vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, một yếu tố không thể thiếu vì an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.