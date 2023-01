Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ triển khai dịch vụ "Vũ trụ ảo Seoul" (Metaverse Seoul) giai đoạn 1 từ lúc 1 giờ chiều ngày 16/1."Vũ trụ ảo" (Metaverse) là một từ ghép chỉ thế giới ảo và thực. "Metaverse Seoul" là nền tảng vũ trụ ảo công cộng do chính quyền thành phố Seoul phát triển.Dịch vụ Metaverse Seoul giai đoạn đầu được triển khai ở 5 lĩnh vực gồm kinh tế, giáo dục, thuế, hành chính và trao đổi thông tin. Thông qua 5 dịch vụ này, thành phố Seoul dự kiến sẽ thực hiện các giá trị cốt lõi là tự do, đòng hành và kết nối.Trên nền tảng Metaverse Seoul, người dùng có thể đọc sách điện tử do chính quyền thủ đô Seoul phát hành, và xem các thông tin về chính sách được chính quyền thành phố xúc tiến thông qua các đoạn phim quảng bá trên bức tường bên ngoài Thư viện Seoul, quận Jung. Nền tảng này cũng cung cấp các mini game (trò chơi ngắn) theo từng mùa trong năm, như bắt hoa anh đào vào mùa xuân, các trò chơi trong bể bơi vào mùa hè.Không gian văn phòng Thị trưởng Seoul cũng sẽ được tái hiện theo thực tế. Tại đây, người dân có thể đề xuất ý kiến và nhận phản hồi về các chính sách của thành phố.Thông qua Metaverse Seoul, người dùng còn có thể xin cấp 7 loại giấy tờ hành chính, bao gồm bản sao chứng minh thư, hay phòng trò chuyện trực tuyến về các vấn đề dân sự, và tư vấn cho tầng lớp thanh thiếu niên. Chính quyền thành phố cho biết nhằm đảm bảo bảo mật thông tin, người dùng chỉ có thể kiểm tra hồ sơ thông qua ứng dụng "Ví Seoul" được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ chuỗi khối Blockchain.Người dân Seoul cũng có thể tư vấn liên quan tới tiền thuế, như tính trước thuế ô tô, thuế tài sản, thuế thu nhập thông qua nền tảng Metaverse Seoul.Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp từ phòng tư vấn riêng cho từng người cho tới một phòng họp với quy mô tham dự lên tới 100 người. Bất cứ ai cũng có thể trò chuyện, gọi điện, chia sẻ tài liệu cho người khác.Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul cũng đã nhất trí lập "Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp", để tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp gặp khó khăn theo từng lĩnh vực.