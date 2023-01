Photo : YONHAP News

Trưởng Nhóm đối phó đặc biệt với dịch COVID-19 kiêm Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Hàn Quốc Jung Ki-suck trong buổi họp báo ngày 16/1 nhận định làn sóng lây lan dịch COVID-19 gần đây đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch và ổn định.Số ca mắc COVID-19 mới trong một tuần trở lại đây là 300.000 ca, giảm 27% so với tuần trước đó. Số ca tử vong trong tuần cũng giảm từ 400 người xuống 365 người; số ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị trong tuần giảm từ 530 người xuống 440 người.Các yếu tố nguy hiểm trong nước hầu như không còn, nên làn sóng lây nhiễm lần này sẽ kết thúc sau khi khoảng 2-3 triệu người bị nhiễm nữa.Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia sẽ nhóm họp trong ngày 17/1, thảo luận về phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín để phòng dịch COVID-19.Ông Jung nhận định Chính phủ sẽ sớm dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang, và việc này sẽ không làm gia tăng đột biến số ca nhiễm mới.Tính đến 0 giờ ngày 16/1, Hàn Quốc ghi nhận 14.144 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 14.080 ca nội địa và 64 ca nhập cảnh, trong đó có 64% ca nhập cảnh là từ Trung Quốc.Số ca nhiễm nặng đang nhập viện điều trị là 510 người, tăng 11 người so với một ngày trước. Công suất giường bệnh cho ca mắc nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 15/1 là 35,3%. Có thêm 35 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch lên 32.984 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%.