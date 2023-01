Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Ấn nhất trí thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong và người đồng cấp Ấn Độ Saurabh Kumar ngày 16/1 đã có cuộc đối thoại an ninh về chính sách ngoại giao lần V, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2023).Đối thoại an ninh về chính sách ngoại giao cấp Thứ trưởng Hàn-Ấn là cơ chế thảo luận với mục đích trao đổi ý kiến về phương án hợp tác mang tính chiến lược ở các lĩnh vực như phát triển quan hệ song phương, môi trường an ninh khu vực và quốc tế, kinh tế và chính trị; sau khi hai nước nâng mối quan hệ lên thành "quan hệ đối tác chiến lược" vào năm 2010.Sau cuộc thảo luận, hai bên tuyên bố sẽ càng thúc đẩy để hướng tới "mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt" thêm chín muồi, thông qua nhiều cuộc trao đổi của lãnh đạo cấp cao.Thứ tưởng Cho Hyun-dong đánh giá quan hệ hai nước đã liên tục phát triển trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Ông Cho cũng đã đề nghị phía Ấn Độ tạo cơ hội để củng cố thêm mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực như quốc phòng và công nghệ quốc phòng, hợp tác kinh tế và phát triển, giao lưu nhân sự và văn hóa, khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc tế.Thứ trưởng Hàn Quốc còn chúc mừng Ấn Độ đảm nhận làm chức Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Ông cũng thông báo các nội dung chủ chốt trong Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc và kêu gọi tăng cường đối thoại và hợp tác về chiến lược.Đáp lại, Thứ trưởng Saurabh Kumar kỳ vọng nâng mối quan hệ hợp tác hướng tới tương lai lên một tầng cao mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng, tăng cường hợp tác với Seoul trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.Hai bên cũng đồng quan điểm về việc Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa gần đây gây căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng khu vực, quốc tế nói chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và đối phó dứt khoát trong cộng đồng quốc tế.