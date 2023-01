Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/1 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với báo chí tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) để đính chính về lời phát biểu gây tranh cãi gần đây của Tổng thống Yoon Suk-yeol rằng "Iran là kẻ địch của UAE".Một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống cho biết phát biểu này không liên quan đến mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Iran. Người này giải thích lời nói của Tổng thống Hàn Quốc chỉ mang tính khích lệ, nhằm kêu gọi binh sĩ Nước nhà đang đóng quân tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất nhìn thẳng vào hiện thực khắc nghiệt về an ninh mà UAE đang phải đối diện và làm việc chăm chỉ.Trước đó, trong chuyến viếng thăm lực lượng Akh của quân đội Hàn Quốc phái cử sang UAE ngày 15/1 (giờ địa phương), Tổng thống Yoon cho biết "Sự an toàn của nước anh em (UAE) cũng chính là sự an toàn của Hàn Quốc" và "Kẻ địch của UAE, đất nước mang mối đe dọa lớn nhất đến UAE là Iran và kẻ địch của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên".Đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã chỉ trích đây là phát ngôn ngoại giao hồ đồ gây hại đến lợi ích quốc gia, khiến người nghe có cái nhìn vô cùng tiêu cực rằng Seoul xem Tehran là thế lực đe dọa về quân sự.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 1962, Seoul luôn kiên trì phát triển quan hệ lâu dài với Tehran.Bộ cũng giải thích lực lượng Akh là đơn vị phi chiến đấu, không được trực tiếp tham gia vào chiến tranh mà chỉ có nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện quân đội UAE, đồng thời bảo vệ người dân Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông khi có biến cố xảy ra.Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã tỏ ý không hài lòng về lời phát biểu không phù hợp về mặt ngoại giao của Tổng thống Hàn Quốc và yêu cầu phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích về vấn đề này.