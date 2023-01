Hàn Quốc xem xét điều chỉnh quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vào ngày 20/1

Photo : YONHAP News

Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 17/1 đã mở cuộc họp, thảo luận về phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín để phòng dịch COVID-19.Vào cuối năm ngoái, KDCA đã nêu ra 4 tiêu chuẩn để chuyển từ "bắt buộc" sang "khuyến nghị" đeo khẩu trang trong không gian kín. Đó là số ca mắc trong tuần phải giảm trên hai tuần liên tiếp; số ca nặng mới trong tuần giảm so với tuần trước, tỷ lệ tử vong trong tuần dưới 0,1%; công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng trên 50%; tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông là trên 50% đối với người cao tuổi và 60% tại các cơ sở dễ lây nhiễm.Khi đáp ứng hai trong số 4 tiêu chí trên thì KDCA có thể sẽ dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín, ngoại trừ một số nơi như phương tiện giao thông công cộng và cơ sở phúc lợi xã hội.Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Jung Ki-suck cho biết dù vẫn còn tiểm ẩn là tình hình gia tăng số ca dương tính nhập cảnh từ Trung Quốc, khả năng xuất hiện biến thể mới, hay người dân về quê dịp Tết Nguyên đán cũng là yếu tố nguy hiểm nhưng Hàn Quốc hiện đang đáp ứng 3 trong 4 tiêu chí nêu trên.Do đó, dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc họp của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc KDCA và đưa ra tuyên bố về thời gian sửa đổi quy định, sớm nhất là vào ngày 20/1.Tính đến 0 giờ ngày 17/1, Hàn Quốc ghi nhận 40.199 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 19.825 ca so với một tuần trước đó là 60.024 ca vào ngày 10/1, và chỉ bằng một nửa số ca của hai tuần trước đó (ngày 3/1) là 81.034 ca.Đây là con số ca nhiễm thấp nhất trong vòng 13 tuần, kể từ sau ngày 18/10 là 33.218 ca.Có 40.104 ca nội địa và 95 ca nhập cảnh, trong đó có 60% là nhập cảnh từ Trung Quốc.Số ca nhiễm nặng đang nhập viện là 503 ca, giảm 7 người so với một ngày trước. Công suất giường bệnh cho ca nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 16/1 là 32,3%. Số ca tử vong mới là 30 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch lên 33.014 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.