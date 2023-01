Hàn Quốc sửa đổi luật để an táng liệt sĩ không tìm thấy hài cốt tại nghĩa trang quốc gia

Photo : YONHAP News

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) ngày 17/1 cho biết dự thảo sửa đổi Luật về lập và điều hành nghĩa trang quốc gia đã được thông qua tại cuộc họp Nội các cùng ngày.Dự thảo sửa đổi lần này lập ra căn cứ để có thể an táng chung bài vị của những liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước nhưng không tìm thấy hài cốt cùng với tro cốt của vợ (hoặc chồng) của người đó tại nghĩa trang quốc gia.Hiện tại, những liệt sĩ không tìm thấy hài cốt sẽ chỉ được khắc tên lên bia đá, còn di ảnh hoặc bài vị của người đó thì được đặt cùng với tro cốt của vợ (hoặc chồng) trong khu vực lưu giữ tro cốt. Tuy nhiên, trong số những chí sĩ yêu nước hy sinh trong quá trình đấu tranh chống thực dân Nhật, nhiều người qua đời ở nước ngoài, hoặc không phát hiện được hài cốt do bị thực dân Nhật che giấu.Cân nhắc tới hoàn cảnh của những trường hợp này, trong thời gian qua, liên tục có nhiều ý kiến cho rằng cần phải mở rộng quyền lựa chọn cho gia quyến, để các liệt sĩ có thể được an táng trong phần mộ riêng thuộc nghĩa trang quốc gia.Nếu dự thảo trên được thông qua tại Quốc hội thì những liệt sĩ có công trong phong trào độc lập không tìm được hài cốt, như nhà hoạt động độc lập Choi Jae-hyung (1860-1920), cũng có thể được an táng cùng vợ tại một ngôi mộ trong nghĩa trang quốc gia. Ông Choi là người đã tặng toàn bộ tài sản tích lũy cho phong trào kháng Nhật giành độc lập, cống hiến cả cuộc đời của mình trong vai trò là người lãnh đạo cộng đồng hàng trăm nghìn Hàn kiều di cư tới Siberia.Ông được bầu làm Bộ trưởng Tài chính của Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc vào năm 1919. Tháng 11 cùng năm, ông lập ra một tổ chức độc lập tại Vladivostok, Nga, chỉ đạo phong trào đấu tranh vũ trang. Tháng 4 năm sau, ông bị quân Nhật bắn chết, cho tới nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Chính phủ Hàn Quốc đã truy tặng Huân chương Kiến quốc cho ông vào năm 1962. Hiện tại, bài vị của hai vợ chồng ông đang được đặt tại nghĩa trang quốc gia Seoul theo đề nghị của cháu ông.Giám đốc MPVA Park Min-shik cho biết sẽ nỗ lực để đãi ngộ hết mức với những liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước, khắc ghi và kế thừa di nguyện và tinh thần của họ.