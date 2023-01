Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp sửa sang thăm Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/1 (giờ địa phương) cho biết Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Hàn Quốc và Philippines trong vài tuần tới.Bộ trưởng Austin sẽ có cuộc gặp với các nhân sự cấp cao của Chính phủ hai nước, bao gồm người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup và Tổng thống Yoon Suk-yeol, cũng như lãnh đạo quân đội để thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng trong bảo đảm an ninh, cũng như tái xác nhận ý chí hợp tác của Mỹ.Ngoài ra, ông Austin cũng sẽ rà soát tình hình chuẩn bị cuộc tập trận vận hành phương tiện răn đe mở rộng của liên quân Hàn-Mỹ dự định diễn ra vào tháng sau.Có ý kiến cho rằng Seoul và Washington sẽ thảo luận thêm về phương án tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật hồi 13/1 vừa qua, có thể là về việc trao đổi chia sẻ đồng thời thông tin liên quan đến tên lửa Bắc Triều Tiên giữa ba nước.Chuyến viếng thăm với mục đích tăng cường hợp tác quân sự và tái xác nhận hỗ trợ an ninh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần này được phân tích là thông điệp cảnh cáo của Washington gửi đến Bình Nhưỡng.