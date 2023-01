Photo : YONHAP News

Hãng tin Fox New của Mỹ ngày 17/1 (giờ địa phương) đã dẫn một phần trích ngang cuốn hồi ký của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có tựa đề tạm dịch là "Không bao giờ lùi bước, chiến đấu vì nước Mỹ tôi yêu" (Never Give an Inch, Fighting for the America I Love).Trong hồi ký của mình, ông Pompeo đã đề cập đến chuyến thăm bí mật tới Bắc Triều Tiên với tư cách là đặc phái viên của cựu Tổng thống Donal Trump vào tháng 3/2018, khi còn đương chức Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).Cựu Ngoại trưởng Pompeo kể rằng nhiệm vụ mật của ông bắt đầu kể từ khi máy bay chở mình cất cánh tại căn cứ Không quân Andrews (bang Maryland), với điểm đến là Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, một trong những nơi tối tăm nhất trên Trái đất, để gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Ông Pompeo cho biết nhiệm vụ của ông là vô cùng bí mật, chỉ có một số ít người được biết, với mục tiêu là lấy lại những nỗ lực từng thất bại trong quá khứ khi không thể trừ khử được vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bình Nhưỡng khiến mối uy hiếp từ miền Bắc ngày càng leo thang.Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết khi lần đầu gặp Chủ tịch Kim Jong-un, người đàn ông có vóc người nhỏ bé, thấm đẫm mồ hôi và trông nham hiểm này đã thay đổi bầu không khí gượng gạo bằng cách lôi kéo mọi sự thu hút, nhưng ông ta có phong thái rất hợp với một kẻ sát nhân.Sau đó, nhà lãnh đạo Kim lên tiếng cho biết không hề nghĩ đến việc Giám đốc CIA lại đến miền Bắc, và biết chuyện ông Pompeo đến đây là để ám sát mình. Đáp lại, ông Pompeo khẳng định đúng là ông vẫn mang ý định giết Chủ tịch Kim. Trong bức ảnh chụp sau khi kết thúc đối thoại, nhà lãnh đạo miền Bắc vẫn cười tươi, có vẻ như ông Kim tin chắc rằng ông Pompeo chỉ nói đùa.Chỉ 40 ngày sau chuyến thăm bí mật tới Bắc Triều Tiên, ông Pompeo đã quay trở lại thăm Bình Nhưỡng trong tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, để thảo luận về lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.Hồi ký của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ được xuất bản vào ngày 24/1 tới.