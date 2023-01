Lưu lượng hàng không Hàn Quốc năm 2022 ghi nhận mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 18/1 cho biết lưu lượng vận tải hàng không tuyến nội địa trong năm ngoái đạt 263.432 chuyến, mức cao nhất kể từ lập thống kê liên quan vào năm 1996, nhờ mở rộng đường bay nội địa từ sân bay Gimpo đi đảo Jeju dựa theo kế hoạch vận hành đường bay của các hãng hàng không.Năm 2019, bình quân mỗi ngày có 675 chuyến bay nội địa được khai thác. Tuy nhiên con số này đã rớt xuống 605 chuyến trong năm 2020, rồi sau đó tăng trở lại lên 719 chuyến trong năm 2021, và 722 chuyến vào năm ngoái.Điều này cho thấy các hãng hàng không đã tăng cường khai thác các chuyến bay trong nước trong bối cảnh các đường bay quốc tế bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Số lượng máy bay được khai thác nội địa trong năm ngoái là 539.788 chiếc, tăng 16% so với một năm trước. Như vậy, bình quân mỗi ngày có 1.479 chiếc được sử dụng để vận chuyển hành khách. Lưu lượng hàng không đã duy trì xu thế tăng trong suốt thời gian bùng dịch COVID-19, sau đó tăng mạnh kể từ sau tháng 6 năm ngoái nhờ các biện pháp phòng dịch trong và ngoài nước được nới lỏng.Bình quân có 1,709 chiếc máy bay được vận hành mỗi ngày trong tháng 11 năm ngoái, tháng mà ngành hàng không tất bật nhất. Ngày 8/12 là đỉnh điểm với 1.843 chiếc máy bay được khai thác.Nhờ Hàn Quốc dở bỏ quy định cách ly sau khi nhập cảnh, các đường bay tới Đông Nam Á, Mỹ và Nhật Bản đã được mở rộng, nên lưu lượng hàng không tuyến quốc tế năm ngoái cũng đạt 276.356 chuyến, tăng 36% so với một năm trước.Nếu như bình quân mỗi ngày chỉ có 547 chuyến bay quốc tế được khai thác trong năm 2020, thì con số này đã hồi phục về 757 chuyến/ngày trong năm ngoái. Thời điểm trước khi bùng dịch COVID-19 vào năm 2019, bình quân mỗi ngày có 1.632 chuyến bay quốc tế được khai thác.Kể từ sau tháng 6/2022, khoảng 45% máy bay cất cánh và rời cảng hàng không trong nước là đi các chặng bay tới Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, 29% là đến Mỹ và Nhật Bản, 19% là đi Trung Quốc và châu Âu.Năm ngoái, sân bay quốc tế Incheon là tấp nập nhất, với 521 chuyến bay được khai thác mỗi ngày. Tổng lưu lượng vận tải hàng không của sân bay quốc tế Incheon năm 2022 là 190.244 chuyến, tăng 24.6% so với năm ngoái; sân bay Jeju là 177.416 chuyến, tăng 6,8%; và sân bay Gimpo là 160.650 chuyến, tăng 4,5%.