Ước tính gần 130.000 thanh niên ở thủ đô Seoul sống cô lập, ẩn dật

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 18/1 đã công bố kết quả khảo sát thực tế về tình trạng thanh niên thủ đô Seoul sống cô lập và ẩn dật, được thực hiện với hơn 6.900 thanh niên từ 19 đến 39 tuổi đang sinh sống tại Seoul từ tháng 5 năm 2022.Chính quyền thủ đô Seoul giải thích cuộc khảo sát lần này được tiến hành trực tuyến, nhằm nắm bắt tình hình thực tế về cuộc sống toàn diện cũng như quy mô tầng lớp thanh niên đang sống cô lập và ẩn dật trên địa bàn thành phố.Khái niệm "cô lập" được xem là những trường hợp đã hơn 6 tháng bị cô lập về mặt tình cảm và vật lý; còn "ẩn dật" là những trường hợp không hề ra ngoài hơn 6 tháng hoặc không có hoạt động tìm việc làm trong một tháng gần nhất.Theo đó, ước tính có 4,5% thanh niên đang sống cô lập và ẩn dật trong tổng số đối tượng tham gia khảo sát. Nếu áp dụng tỷ lệ này với dân số Seoul thì sẽ lên tới 129.000 người, còn nếu áp dụng với tổng dân số Hàn Quốc thì có khoảng 610.000 thanh niên đang sống cô lập, ẩn dật.Nguyên nhân lớn nhất khiến những đối tượng này phải sống cô lập, ẩn dật là do bị mất việc làm hoặc gặp khó khăn khi kiếm việc, chiếm 45,5%. Tiếp đến có 40,9% cho biết gặp vấn đề về tâm lý, tình cảm; 40,3% cho biết gặp khó khăn trong các mối quan hệ, như tham gia các hoạt động hay trò chuyện với người khác.Ngoài ra, có 18,5% thanh niên sống cô lập, ẩn dật cho biết đang dùng thuốc liên quan đến bệnh thần kinh, cao gấp đôi so với những thanh niên bình thường. 80% thanh niên sống cô lập, ẩn dật đang bị trầm cảm trên mức nhẹ.Về phương án hỗ trợ cần thiết cho các đối tượng này, có 57,2% chọn muốn được hỗ trợ về mặt kinh tế, 44,7% mong muốn hỗ trợ về các hoạt động theo sở thích hay thể thao, 42% mong có cơ hội tìm việc làm hay học tập, và 36,8% muốn được tư vấn tâm lý.Chính quyền thành phố Seoul hiện đang thực hiện dự án hỗ trợ thông qua một trung tâm phục hồi, sau khi lập dự thảo điều lệ để làm căn cứ hỗ trợ từ hai năm trước. Nếu sớm thì từ tháng 3 tới, thành phố sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ như liên kết với các cơ quan y tế, lập các dự án cụ thể để giúp đỡ những đối tượng trên có thể hòa nhập lại với xã hội, có cuộc sống an toàn và yên bình hơn.