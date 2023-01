Photo : YONHAP News

Ủy ban hợp tác Hàn-Nhật (của Hàn Quốc) và Ủy ban hợp tác Nhật-Hàn (của Nhật Bản) ngày 17/1 đã tổ chức cuộc họp chung lần thứ 56 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.Sau phiên họp, hai bên đã ra tuyên bố chung cho biết đã thảo luận nghiêm túc về việc hợp tác vì tương lai mối quan hệ Hàn-Nhật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong tương lai.Hai bên đều có chung nhận định rằng việc Seoul và Tokyo nỗ lực hợp tác hơn nữa so với hiện tại là vô cùng quan trọng khi mà thế giới đang đối diện với một sự thay đổi lớn về trật tự an ninh. Hai nước không những phải hợp tác lẫn nhau mà còn cần phải tái thiết lập trật tự thương mại quốc tế.Về các vấn đề trong quá khứ còn vướng mắc giữa hai nước, hai Ủy ban cho rằng nên giải quyết thông qua nghiên cứu chung với trọng tâm là Quỹ giao lưu văn hóa Hàn-Nhật, không nên để đây trở thành vấn đề chính trị.Hai Ủy ban có kế hoạch sẽ truyền đạt những nội dung kiến nghị cho Chính phủ hai nước nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương, dựa trên thành quả của cuộc họp cùng ngày.Mặt khác, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi thư chúc mừng tới cuộc họp chung của Ủy ban hợp tác Hàn-Nhật và Nhật-Hàn.Trong thư, Tổng thống Yoon nhận định mối quan hệ Hàn-Nhật đang rơi vào khó khăn nhất trong suốt những năm qua, nhưng gần đây đã cho thấy xu hướng được cải thiện rõ rệt. Ông Yoon cho biết đã nhiều lần hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Kishida, và hai bên đều có chung ý kiến về sự cần thiết trong việc cải thiện mối quan hệ song phương, cũng như mở rộng hợp tác để giải quyết nhanh chóng những vấn đề nổi cộm giữa hai nước.Ngoài ra, Tổng thống Yoon Sul-yeol khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước láng giềng quan trọng và gần gũi nhất, cần có sự hợp tác ở mọi lĩnh vực, bao gồm cả an ninh và kinh tế. Hai bên cần chia sẻ những giá trị cốt lõi về nhân quyền và chủ nghĩa dân chủ tự do, tiếp tục đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, trong bối cảnh trật tự quốc tế và môi trường an ninh đang có sự thay đổi nhanh chóng.Về phần mình, trong thư chúc mừng, Thủ tướng Kishida cũng cho biết lãnh đạo Hàn-Nhật đã có những trao đổi mang tính xây dựng tại Hội đàm thượng đỉnh song phương ở Campuchia hồi tháng 11 năm ngoái. Hai bên nhất trí sẽ tìm kiếm phương án giải quyết nhanh chóng các vấn đề tồn đọng.Lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định đang trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc, bao gồm cả Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Kishida cho rằng cần khôi phục mối quan hệ Hàn-Nhật trở lại lành mạnh và phát triển hơn nữa thông qua giải quyết các vấn đề nổi cộm hai bên, dựa trên mối quan hệ hợp tác và hữu nghị được xây dựng nên kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.Ngoài ra, hai Ủy ban cũng nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp chung lần thứ 57 tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 10 năm nay.Ủy ban hợp tác Hàn-Nhật và Ủy ban hợp tác Nhật-Hàn được thành lập vào năm 1969 với sự tham gia của những lãnh đạo kỳ cựu trong giới chính trị và tài chính của hai nước, là một cánh cửa đối thoại ở khối tư nhân nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước, tìm kiếm phương án thắt chặt mối quan hệ hữu nghị song phương.