Đài Loan tiêu hủy mì gói Hàn Quốc nhập khẩu do phát hiện thành phần gây ung thư

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (TFDA) thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan ngày 17/1 (giờ địa phương) đã công bố 10 sản phẩm bị cấm nhập khẩu sau khi kiểm tra tại cửa khẩu, trong đó có mì tô Shin Đen đậu phụ kimchi ăn liền của Hàn Quốc, với lý do là tìm thấy thành phần thuốc trừ sâu trong loại mì này.Được biết, TFDA đã tìm thấy chất gây ung thư là ethylene oxide (EO) với hàm lượng 0,075 mg/kg, nhiều hơn mức quy định trong điều 15 thuộc Luật Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan. Do đó, tổng khối lượng mì tô Shin này gồm 1.000 thùng, 1.128 kg sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy.Ethylene oxide bị Viện nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liệt vào nhóm chất gây ung thư trên cơ thể người và Chương trình nghiên cứu về độc chất quốc gia của Mỹ (National Toxicology Program) xếp vào mục "nguyên nhân gây ra ung thư trên cơ thể người".Tính từ năm 2022 cho đến ngày 17/1/2023, TFDA đã tìm thấy thành phần ethylene oxide trong 3 loại mì Hàn Quốc, 7 loại mì Nhật Bản, 13 loại mì Indonesia, 2 loại mì Philippines và 7 loại mì Việt Nam. Theo đó, cơ quan này dự kiến sẽ nâng tỷ lệ kiểm tra hàng mẫu tại cửa khẩu từ 2-5% lên 20-50% đối với các doanh nghiệp có mì gói mang chất gây ung thư.