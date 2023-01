Viện Kiểm sát điều tra bổ sung với Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul để làm rõ về thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Tây Seoul sáng ngày 18/1 đã cử công tố viên và nhân viên điều tra đến Sở Cảnh sát Seoul ở phường Naeja, quận Jongno, để thu thập ghi chép công việc trước và sau thảm họa Itaewon.Các công tố viên đã lục soát văn phòng làm việc và tịch thu điện thoại di động của Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Kwang-ho. Trên thực tế, đối tượng trên cũng từng nằm trong diện bắt buộc điều tra của Ủy ban điều tra đặc biệt nhưng phía Kiểm sát đã quyết định điều tra lại do đợt điều tra trước đã có nhiều thiếu sót.Cuộc điều tra lần này sẽ tập trung vào nguyên nhân sự chểnh mảng trong công tác ứng phó của cảnh sát trước và sau khi tiếp nhận các cuộc gọi báo tai nạn có thực sự là do đang tập trung vào công việc khác hay không.Thêm vào đó, Viện Kiểm sát cũng đã khám xét Phòng Quảng bá của Văn phòng thành phố Seoul để thu thập ghi chép công việc vào hôm xảy ra thảm họa.Trước đó, Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã chuyển giao ông Kim cho Viện Kiểm sát tiến hành điều tra tại ngoại với cáo buộc lơ là trong công việc gây chết người. Đó là bởi mặc dù ông Kim là người có chức trách cao nhất về an ninh trong toàn thủ đô Seoul, song ông không thể chịu trách nhiệm toàn bộ vì thảm họa chỉ xảy ra tại khu vực "phường Itaewon".Đây là lần thứ hai Viện Kiểm sát tiến hành khám xét và tịch thu tang vật tại Sở Cảnh sát Seoul về thảm họa Itaewon, 8 ngày sau lần khám xét đầu tiên vào ngày 10/1 vừa qua.